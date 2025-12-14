news_header_top
Общество 14 декабря 2025 21:55

Фицо назвал Украину черной дырой, поглощающей деньги и будущее Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо охарактеризовал Украину как черную дыру, в которой пропадают финансовые средства и перспективы развития Европейского союза. Соответствующее заявление он разместил на своей личной странице в Facebook*.

«Украина – черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», – считает словацкий лидер.

Фицо уже давно критикует Украину и политику киевского режима, в том числе и его нацистскую сущность. Кроме того, премьер-министр Словакии спрогнозировал, что после завершения конфликта на Украине, западные страны «прибегут» налаживать отношения с Россией.

*продукт компании Meta, признанной в России экстремистской

#словакия #Украина #европа
