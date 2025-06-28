Фицо назвал планы ЕС прекратить импорт энергосырья из РФ «выстрелом в собственное колено»

Словакия может понести наибольший ущерб среди стран Европейского союза в случае отказа от импорта энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы Sobotné dialógy на радио Rádio Slovensko 28 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, возможное прекращение поставок газа и другого энергосырья из России серьёзно ударит по экономике республики.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — подчеркнул премьер-министр.

Он также назвал подобные планы ЕС «выстрелом в собственное колено» и «очередным вредным идеологическим решением из-за одержимости Россией».

Фицо отметил, что Еврокомиссия осведомлена о позиции Братиславы и признаёт её опасения.

Коснувшись темы конфликта на Украине, премьер-министр выразил сомнение в стремлении Евросоюза к его скорейшему урегулированию.