news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 28 июня 2025 19:16

Фицо назвал планы ЕС прекратить импорт энергосырья из РФ «выстрелом в собственное колено»

Читайте нас в
Телеграм

Словакия может понести наибольший ущерб среди стран Европейского союза в случае отказа от импорта энергоносителей из России. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы Sobotné dialógy на радио Rádio Slovensko 28 июня, сообщает ТАСС.

По его словам, возможное прекращение поставок газа и другого энергосырья из России серьёзно ударит по экономике республики.

«Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — подчеркнул премьер-министр.

Он также назвал подобные планы ЕС «выстрелом в собственное колено» и «очередным вредным идеологическим решением из-за одержимости Россией».

Фицо отметил, что Еврокомиссия осведомлена о позиции Братиславы и признаёт её опасения.

Коснувшись темы конфликта на Украине, премьер-министр выразил сомнение в стремлении Евросоюза к его скорейшему урегулированию.

#словакия #евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

В Татарстане выбрали, какие дворы и парки благоустроят в 2026 году

27 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025