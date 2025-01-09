Фиаско «Салавата» имени Панина. Почему «Ак Барс» победил во втором «зеленом дерби» подряд

Несмотря на сокрушительную победу (5:1) «Ак Барса» над «Салаватом» и отличный процент реализации большинства, казанским болельщикам обольщаться не стоит. Уфимцы выдали один из худших матчей в сезоне. «ТИ-Спорт» разбирается, как Уфа и ее капитан сами «закопали» себя, а «Ак Барс» воспользовался своими шансами.





Фото: "Татар-Информ" / Салават Камалетдинов

Рефери вернули должок?

В последнем матче «Салавата Юлаева» против «Ак Барса» в начале декабря, который прошел в Уфе, работа арбитров вызвала большие вопросы. Странные удаления у казанцев и полное игнорирование грубости уфимцев вызвало шквал критики из Казани.

В первой двадцатиминутке вчерашней игры казалось, что сериал продолжается. Сначала судьи никак не наказали Григория Панина, толкающего исподтишка Барабанова. Форвард казанцев в ответ завалил оппонента на леж по-борцовски и отправился в штраф-бокс. Однако, дальше судьи будто «взяли под козырек» восстанавливать справедливость.

Сначала судьи решили компенсироваться на молодом Ярославе Цулыгине, который с разворота заехал клюшкой в лицо Никите Дыняку. Даже с учетом, что это была явно высоко поднятая клюшка, выписанные 5+20 казались слишком суровым вердиктом.

Дальше Панин, горящий весь матч, вновь стал действовать излишне активно. Зачем стал бодаться с Ильей Сафоновым после своего же нарушения – не ответит никто, даже уфимские тренеры и болельщики. Шесть полученных минут штрафа капитана «Салавата» оказались судьбоносными, а точнее роковыми для Уфы.

Да и удар по зубам Радэлю Замалтдинову высоко поднятой клюшкой от Зоркина вслед – тоже очень странное решение уфимца. Судьи не стали пропускать и этот эпизод. Ставим за этот поединок судьям однозначное «отлично».

Однако, было бы несправедливо не отметить, что игроки «Ак Барса» практически всеми этими шансами воспользовались. Четыре из пяти шайб Казани были реализованы в большинстве.

«Конечно, был нервный момент, просили игроков, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал нам соперник. И тем не менее ни в коем случае нельзя было уступить в характере. А что касается большинства, то мы работаем ежедневно. Утром перед игрой было собрание, указали команде на моменты, где можем быть лучше соперника. Это сработало», - рассказывал после игры Анвар Гатиятулин.

Григорий Панин похоронил «Салават Юлаев»

Одно нужно понимать точно – «Салават Юлаев» сделал все, чтобы уступить в этом матче. И однозначно ключевую роль в этом трескучем провале уфимцев сыграл его неугомонный и нередко вспыльчивый капитан Григорий Панин. Разговоры о том, что с защитником пора расставаться возникают в Уфе едва ли не каждое лето. Вопросы к его вспыльчивости и ненужной грубости, которые стоили команде многих матчей, продолжаются лет пять минимум.

Однако каждый раз руководство клуба продлевает хоккеиста за его прежние заслуги. Плюс Григорий – харизматичный и медийный, а это далеко не последняя составляющая, которую ценят в такой открытой команде, как «Салават Юлаев».

Но из уравнения его отрицательные качества не вычеркнешь. Можно ли сказать, что это поражение «Салавата Юлаева» имени Панина? Процентов на 70 да. Все-таки, большие проблемы начались еще с удаления Ярослава Цулыгина. Но отыграться с 0:2 и с 0:4, как говорят, две большие разницы.

Фото: ak-bars.ru

Заброшенная шайба Ника Петана, по сути, похоронила «Салават» в этом матче, а четвертая в его исполнении – уже когда пятый полевой уфимец выскочил на лед – стала следствием долгого отбывания наказания в меньшинстве.

После матча корреспондент «ТИ-Спорт» попытался узнать, как оценивает действия защитника наставник «Салавата» Виктор Козлов. Но тот в корректной форме (хоть и не без раздражения) отделался общими словами:

«Не дисциплинировано. Бесхарактерный второй период», - лишь повторил Козлов оценку всей игры, которую произносил ранее.

Почему «Ак Барсу» не стоит впадать в эйфорию?

Как мы уже отмечали, «Салават Юлаев» выдал один из худших матчей в сезоне. 39 штрафных минут собрала Уфа в этом матче, что не слишком располагает к серьезному сопротивлению в играх с таким накалом. Помимо очевидных проблем с дисциплиной, обнажилась и проблема с нападением. Как только казанцы выключили самого опасного игрока соперника, Джошуа Ливо, атака Уфы разладилась.

Александр Хмелевски за весь матч нанес всего два броска в створ ворот. У Нэйтана Тодда – те же два броска. У Ливо и Ремпала – по четыре. Не густо для сильнейшей (по мнению многих экспертов) легионерской бригады на Востоке в Лиге. Всего же за весь матч уфимцы нанесли очень скромные 24 броска по воротам Амира Мифтахова.

«У ребят тоже есть чувство достоинства, и они его показали. Но этого было недостаточно», - резюмировал после игры Виктор Козлов.

Имеются в Башкортостане и вопросы к самому наставнику команды. Мол, постоянно тасует звенья, не давая сыграться ни одному из них. На пресс-конференции уфимские журналисты даже подсказывали наставнику, что у Хмелевски и Дениса Яна нет должной «химии», ненавязчиво намекая, что нужно прекратить их выпускать вместе.

Однако есть и другая версия развития событий. Якобы иностранцы теряют интерес к борьбе в таких принципиальных поединках из-за проблем с финансированием, которые опять преследуют «Салават Юлаев» с самого начала сезона. Журналисты решили уточнить эту сторону вопроса у Козлова.

«В таких поединках, в «Зеленом дерби», это вообще никак не должно влиять. Ребята должны понимать важность и значимость такого матча. Какие-то финансовые проблемы — это последнее, что должно волновать в сегодняшнем матче», - резонно отметил специалист.

Фото: «Татар-Информ» / Салават Камалетдинов

Но, похоже, Ремпал и Ливо не слишком прониклись историей и атмосферой противостояния главных команд соседних республик.

Но нужно понимать, что это не означает слабость «Салавата». Атака Уфы по-прежнему – одна из самых опасных в КХЛ, и в дальнейшем она еще скажет свое слово.

Артемий Князев – с тюбетейкой. Закрепится ли в составе?

Несмотря на мощнейший поединок в исполнении Ника Петана, который набрал 3 (2+1) очка, тюбетейка «победной раздевалки» отправилась на голову Артемию Князеву.

Возможно, это стало неожиданностью для всех, в том числе и для самого защитника. Он провел всего 12 минут на льду (стандартные для Артемия), четырнадцать смен и всего на 10 секунд задержался при игре в большинстве. Казалось бы, ничего примечательного, за что стоило бы награждать.

Да, он отыграл грамотно и строго в обороне, но это можно сказать о большинстве защитников «Ак Барса» в этом матче. Однако, стоит рассматривать этот жест от Даниила Журавлева в качестве аванса и поддержки.

В команде прекрасно видят, что защитник ни в чем не уступает многим, кто получает место в составе стабильно, но стал получать более-менее постоянное место в матчах только в 2025 году. Травма Митчелла Миллера внесла свои коррективы. Сейчас Артемия важно поддержать и подбодрить, чтобы он не оступился во время появившегося шанса.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»