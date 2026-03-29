Фиаско Козлова, крах надежд «Сибири» и мощь Разина: Итоги дня плей-офф КХЛ

Главный вопрос вечера накануне: а нужно ли было увольнять Кудашова и доводить «Динамо» до такой ручки? Бело-голубые на грани вылета. Также как и «Сибирь», которая впервые могла зацепиться дома. «Локомотив» и «Авангард» же свои матчи все-таки дожали. Как прошел очередной день в Кубке Гагарина - в итогах «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба "Динамо-Минск"

А стоило ли менять Алексея Кудашова? Кабинетные войны довели «Динамо» до практически обеспеченного вылета в первом раунде

Если кто-то еще сомневался, что смена Алексея Кудашова прямо посередине сезона была ошибкой, то теперь у оставшихся адептов текущего курса бело-голубых должны отпасть все сомнения. Кабинетная борьба в «Динамо» вынудила уйти сначала генменеджера Алексея Сопина, а потом и наставника Алексея Кудашова, доводившего команду до полуфинала в прошлом сезоне, и это не могло пройти бесследно. Как это обычно и бывает – при подковерной борьбе обычно страдает обычный болельщик. Московское «Динамо» сегодня – жалкое подобие прошлогодней команды, лихо выбивавшей сначала СКА, а потом и в превосходном стиел переламывавшего серию с «Ак Барсом».

И ведь проблемы при Вячеславе Козлове длились довольно давно – игра «Динамо» пропала и последние два месяца москвичи доигрывали на фоне критики пропажи хоть какой-то игровой идеи, тренерской мысли и самое главное – атакующего огонька. Москвичи просто перестали играть в агрессивный хоккей.

Смена декораций не помогла московскому «Динамо» переломить ход серии с минскими одноклубниками. Третий матч, переехавший на «ВТБ Арену», лишь усугубил положение подопечных Вячеслава Козлова. Минчане, поймавшие кураж еще в столице Белоруссии, продолжили диктовать свои условия и в гостях, превращая каждый выход москвичей из зоны в тяжелое испытание. Команда Дмитрия Квартальнова продемонстрировала феноменальную игровую дисциплину, практически выключив из игры лидеров бело-голубых.

Игра в Петровском парке развивалась по драматичному сценарию. Под занавес первого периода Виталий Пинчук вывел гостей вперед, реализовав один из немногих шансов в вязком стартовом отрезке. Москвичи смогли вернуться в игру лишь в середине третьей двадцатиминутки благодаря голу Артема Сергеева, который подарил трибунам надежду на камбэк. Однако в овертайме последнее слово осталось за «зубрами». Сэм Энэс на 64-й минуте хладнокровно поставил точку в матче, оставив оборону команды Козлова не у дел.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» Москва

Сам наставник «Динамо» тоже акцентировал внимание на плохой реализации:

«Очень тяжело даются голы, за три матча мы забили по разу. Соперник хорошо обороняется, к сожалению, за эти матчи мы не смогли ни разу повести в счете. Отыгрываться всегда тяжело, сегодня это удалось сделать. Но в овертайме допустили ошибку, соперник наказал. У нас еще одна домашняя игра, постараемся порадовать болельщиков. Другого пути у нас нет, будем идти от игры к игре

Давление не получается, когда неправильно забрасываем шайбу, и Фукале здорово играет клюшкой. Как только получается, мы играем нормально. Первый гол как раз вышел из того, что Фукале отдал пас защитнику, он — Пинчуку. Нас наказывают за ошибку», – рассуждал Козлов после игры.

Итог — 2:1 в пользу Минска и угрожающие 0–3 в серии для Москвы. Белорусский коллектив находится в одном шаге от главной сенсации первого раунда. Для столичного клуба ситуация выглядит критической: Вячеславу Козлову нужно совершить невозможное, чтобы найти ключи к системной игре Квартальнова и спасти серию, которая стремительно ускользает из рук фаворита.

Дерзкий дубль Рашевского: «Авангард» забирает лидерство в Нижнекамске

Третий матч серии между «Нефтехимиком» и «Авангардом» превратился в настоящую проверку на прочность, где цена каждой ошибки возросла до предела. После обмена победами в Омске противостояние перенеслось в Нижнекамск, и характер игры моментально изменился в сторону предельной осторожности и вязкой борьбы. Хозяева льда постарались минимизировать риск, предложив фавориту максимально плотный хоккей с минимумом свободного пространства.

Первая половина встречи прошла в изматывающих позиционных атаках. «Авангард» владел инициативой, но нижнекамцы самоотверженно блокировали броски и караулили контратаки. Казалось, что игра идет до первой заброшенной шайбы, которая и раскроет этот защитный кокон. Перелом наступил в заключительном игровом отрезке, когда индивидуальное мастерство лидеров «ястребов» все же нашло лазейку в оборонительных построениях «волков».

Главным действующим лицом вечера стал Дмитрий Рашевский. На 52-й минуте матча он сумел реализовать представившийся шанс, точным броском пробив Долганова и выведя омичей вперед. Этот гол вынудил «Нефтехимик» раскрываться, чем «Авангард» воспользовался спустя всего четыре минуты. Снова Рашевский оказался в нужной точке и оформил дубль, фактически сняв вопросы о победителе. Нижнекамцы проявили характер и за две минуты до сирены сократили отставание благодаря усилиям Луки Профаки, но финальный штурм не принес им желаемого результата.

Фото: hawk.ru

Итоговая победа «Авангарда» со счетом 2:1 позволила омскому клубу вернуть себе лидерство в серии. Несмотря на поражение, «Нефтехимик» доказал, что готов сражаться на равных, превращая каждый матч в тяжелое испытание для «ястребов». Серия остается максимально непредсказуемой, ведь при такой плотности результатов исход любого эпизода может кардинально изменить расклад сил в этой паре. Омичи забирают важнейший выездной матч, но нижнекамский лед обещает еще немало сюрпризов в предстоящих встречах плей-офф.

Канадский стиль в «Мегаспорте»: «Локомотив» Хартли забирает преимущество

Параллельно в Москве развернулась не менее статусная битва между «Спартаком» и «Локомотивом». После обмена победами в Ярославле команды подошли к третьему матчу при равном счете в серии, и психологическое преимущество, казалось, было на стороне красно-белых. Однако подопечные Боба Хартли в очередной раз доказали, что умеют играть в «большой хоккей», где дисциплина и выполнение игрового задания стоят на первом месте.

В «Мегаспорте» железнодорожники продемонстрировали образцовую выдержку. «Локомотив» под руководством канадского специалиста практически лишил «Спартак» их главного козыря — быстрых атак с ходу. Ярославцы максимально плотно сыграли в средней зоне и навязали сопернику изматывающую борьбу у бортов. Боб Хартли методично гнул свою линию, заставляя москвичей раз за разом упираться в организованную оборону. Эта тактика принесла свои плоды: «Локомотив» одержал важнейшую выездную победу, вернув себе лидерство в противостоянии.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

Эта пара подтверждает статус самой непредсказуемой на Западе. Здесь идет настоящая битва систем: атакующий порыв Алексея Жамнова против прагматизма и опыта Хартли. На данный момент чаша весов склонилась в сторону Ярославля, который вновь почувствовал уверенность в своем кубковом стиле. Однако характер серии обещает нам еще немало крутых поворотов, ведь «Спартак» явно не намерен сдаваться без боя в родных стенах.

Надежда «Сибири» продлилась два периода: «Металлург» Разина в шаге от полуфинала

Третий матч серии между «Сибирью» и «Металлургом» наглядно продемонстрировал разницу в классе и кубковом опыте на данном этапе сезона. Переезд противостояния в Новосибирск, где местная публика всегда неистово поддерживает своих, должен был вдохнуть новую жизнь в подопечных Ярослава Люзенкова. Однако магнитогорский коллектив под руководством Андрея Разина подошел к выезду с холодной головой, методично реализуя свой игровой план и не давая хозяевам поднять головы.

«Магнитка» завладела преимуществом уже в стартовом игровом отрезке. На 14-й минуте Александр Петунин подтвердил статус одного из самых полезных игроков этого плей-офф, реализовав численное большинство. Новосибирцы пытались ответить агрессивным прессингом, но оборона «сталеваров» действовала практически безошибочно. Лишь во втором периоде Энди Андреофф смог на мгновение вернуть интригу, сравняв счет и заставив трибуны поверить в чудо. Но радость была недолгой: Дерек Барак еще до ухода на второй перерыв снова вывел «Металлург» вперед, мастерски воспользовавшись позиционной ошибкой защитников «Сибири».

Фото: metallurg.ru

В заключительной двадцатиминутке «Металлург» перешел в режим тотального контроля. Новосибирцы отчаянно пытались организовать финальный штурм и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, но это лишь привело к логичной развязке. Сергей Толчинский отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный результат — 3:1.

Итог — третья победа «Металлурга», которая делает счет в серии 3–0. Магнитогорцы демонстрируют завидную стабильность: за три матча они пропустили всего две шайбы, полностью нейтрализовав атакующий потенциал «Сибири». Команда Андрея Разина находится в одной победе от выхода в следующий раунд, в то время как Ярославу Люзенкову предстоит найти способ совершить исторический камбэк, в который сейчас верится с трудом. Следующий матч на льду «Сибирь-Арены» может стать финальным аккордом для новосибирского клуба в этом розыгрыше Кубка Гагарина.