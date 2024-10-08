Фиаско Билялова и надвигающийся кризис: чем грозит поражение «Ак Барса» от «Сибири»

Билялов пропустил три шайбы за 2:33 минуты

Вот уж кому действительно не позавидуешь после игры с «Сибирью», так это голкиперу казанцев Тимуру Билялову. 29-летний вратарь «Ак Барса» провел, пожалуй, один из худших, если не самый худший матч в карьере. В первом периоде, после того как казанцы быстро организовали себе преимущество в две шайбы усилиями Александра Барабанова, Билялов из пяти бросков по его воротам отразил всего два, фактически подарив камбэк новосибирцам.

Анвар Гатиятулин под занавес стартовой двадцатиминутки постарался оживить команду заменой голкипера на Амира Мифтахова, но даже эта рокировка не дала своих эмоциональных плодов. «Ак Барс» будто бы потух после третьей пропущенной шайбы окончательно и был не в силах вернуться в игру после столь неожиданной результативности новосибирцев. К тому же, в концовке первого периода сибиряки забили вдогонку еще и четвертую шайбу, прошив уже Мифтахова.

«Последние пять минут первого периода я комментировать пока не готов, надо пересмотреть матч, все проанализировать», – обескураженно и опечаленно говорил Гатиятулин на послематчевой пресс-конференции.

Понятно, что проигрывает, как и побеждает, не один человек, а вся команда. Поэтому в поражении «Сибири» глупо винить одного лишь Билялова. Однако ненадежность «первого номера» казанцев в этом сезоне поистине пугает.

В текущей регулярке Тимур провел семь матчей. Средний процент отраженных им бросков к этой минуте – менее 90%, что, конечно, не радует болельщиков «Ак Барса». После неубедительного прошлого плей-офф, где казанцы с Зинэтулой Билялетдиновым вылетели уже в первом раунде от «Автомобилиста» (1-4), в команде остро стоял вопрос основного голкипера на предстоящий год.

«Ак Барс» хотел сохранить в команде Билялова, но не на те высокие деньги и долгий срок, которые требовала сторона хоккеиста (около 60 млн рублей за сезон и контракт на три года). Несмотря на долгие переговоры, казанский клуб и голкипер пришли к консенсусу: два года и по 55 млн за каждый сезон – условия более чем солидные.

Оправдывает ли возложенные надежды Билялов? Скажем прямо: сейчас нет. Исходя из слов Анвара Гатиятулина, сейчас в «Ак Барсе» вообще нет номинального первого номера. Есть тандем двух равноценных вратарей - Билялов и Мифтахов. Тем не менее, на фоне нестабильного выступления Тимура все больше шансов проявить себя получает как раз-таки Амир. Впрочем, и он вчера не впечатлил.

Впереди у «Ак Барса» тяжелейший выезд в Москву и на Урал («Спартак», «Магнитка» и «Трактор»). Учитывая вчерашний провал Билялова, практически нет сомнений, что ставка в матчах с грандами будет сделана именно на Мифтахова.

Да и Тимур как будто бы сам это прекрасно понимает. В раздевалке после матча на вратаре не было лица. А на просьбу корреспондента «ТИ-Спорт» прокомментировать свое выступление голкипер с болью в глазах произнес лишь, что не в силах что-либо говорить по поводу своей игры. Психологическое состояние Билялова говорило само за себя. К тому же, когда Тимур уходил на замену в подтрибунное помещение, он несколько раз ударил клюшкой по стене, наглядно показывая всю свою спортивную злость и досаду.

«Четыре года «Ак Барс» не может победить «Сибирь» дома? Реально что ли?»

Любопытный, но не особо приятный факт для татарстанских болельщиков – «Ак Барс» не может победить в стенах «Татнефть-Арены» новосибирский клуб на протяжении четырех лет. Последний раз казанцы брали верх над «Сибирью» 30 октября 2020 года, когда команду возглавлял Дмитрий Квартальнов.

С тех пор у «барсов» сменилось уже как минимум три тренера. Победить в Казани «Сибирь» (3:6) не смог Олег Знарок, для которого этот матч, по данным нескольких источников, вообще стал причиной увольнения, точнее сказать, последней каплей терпения со стороны руководства. То же самое не удалось и Зинэтуле Билялетдинову, который с момента своего возвращения в «Ак Барс» зимой 2022 года трижды подряд уступил сибирякам в столице Татарстана.

В общей сложности шесть матчей составляет домашняя серия поражений казанцев «Сибири». Вот уж действительно принципиальный соперник для «бело-зеленых» в последние годы.

К слову, даже сами хоккеисты «Ак Барса» удивляются такой неудачной тенденции в домашних играх со вчерашним соперником. В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» нападающий Кирилл Семенов несколько раз переспросил: «Сколько вы сказали "Ак Барс” не может победить “Сибирь” дома? Четыре года? Реально, что ли? Неожиданно слышать!».

Уместно ли говорить о надвигающемся кризисе в «Ак Барсе»?

Как уже было отмечено ранее, в ближайшие недели казанский клуб ждет в прямом смысле суровая проверка на прочность. Ни один из соперников, будь то «Трактор», «Металлург» или «Спартак», не обеспечат «Ак Барсу» легкой прогулки. При самом неудачном стечении обстоятельств «бело-зеленые» могут набрать серию поражений из пяти матчей. В таком случае придется говорить об определенном кризисе команды.

Хоккей Гатиятулина не менялся в матче с «Сибирью» и в недавней встрече с «Амуром» (1:2). Та же система, те же игроки. Единственное, что отчетливо бросается в глаза в текущем состоянии «Ак Барса» – отсутствие должного запаса прочности в составе.

Казанцы действуют одними звеньями. Ротация в клубе минимальна, максимум одна-две позиции. Как правило, Анвар Гатиятулин тасует лишь нижние звенья атаки и пары защитников. Покупка одного-двух крайних нападающих в «Ак Барс» по итогам двух последних матчей напрашивается сама собой. Это нужно и для конкуренции в составе, и на случай форс-мажоров: травмы, иные обстоятельства.

Гатиятулин в этом сезоне делает акцент на большое количество молодых хоккеистов, которые, несмотря на свой огромный потенциал, еще не обладают внушительным опытом, особенно кубковым.

«Ак Барсу» требуется баланс в составе, который можно привести в порядок благодаря работе на трансферном рынке. По завершении матча с «Сибирью» главный тренер казанцев анонсировал, что новые лица в команде могут появиться в ближайшем будущем.

«Нужна ли нам глубина в составе? Мы обязательно подумаем над этим!», – лаконично заявил Гатиятулин.