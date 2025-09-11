Фиаско Билялова и лидеров: почему первый домашний матч «Ак Барса» обернулся провалом

Не такого начала домашнего сезона ожидали болельщики «Ак Барса». После двух периодов команда Гатиятулина уступала с унизительными 1:6, а лидеры команды проводили свой худший поединок. Не сыграла и ставка на Тимура Билялова. Какие главные причины у провала в матче с «Автомобилистом» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плохое большинство и провал первого звена. Худший матч с редкими светлыми пятнами

Пожалуй, это тот матч, когда глубокий и всесторонний анализ не так уж необходим. Достаточно сказать, что в составе команды Анвара Гатиятулина слабо сработали все линии – от вратарской до защиты с нападением и спецбригад.

Нет, отдельные светлые пятна у «Ак Барса», конечно, есть. Хотя бы тот же Митчелл Миллер, который забрасывает побольше, чем большинство нападающих «Ак Барса». Или третий период, когда команде удалось сменить 1:6 на 3:6. Сюда же добавим драки Барабанова и Сафонова, чтобы завести партнеров. Но на этом все.

Уже после двух периодов собравшиеся на трибунах болельщики испытали неприятные ассоциации – будто вернулись в последний матч прошлого сезона, когда со счетом 1:6 были разгромлены московским «Динамо». Будто за четыре месяца у Казани не поменялось вообще ничего. Те же проблемы с голкиперами, те же провалы в обороне, та же психологическая яма после ряда пропущенных друг за другом шайб.

«Где-то сбились на самоуверенность. Где-то начали затягивать, где-то на красоту играть», – рассуждал Дмитрий Кателевский в перерыве после первого периода. Но второй оказался еще более катастрофическим.

После сорока минут игры статистика по броскам в створ ворот составляла 17-17, а на табло уже горели цифры 1:6. По итогам матча «барсы» и вовсе значительно превосходили гостей по броскам (28-19), но проиграли в три шайбы. Показательно. После игры Анвар Гатиятулин рассказал историю, что в отпуске его друзья обратили внимание, что на пресс-конференциях прошлого сезона он постоянно говорил о плохой реализации моментов.

«В этом году я взял себе правило, что всего десять раз могу так сказать. Сегодня одну попытку уже использовал», – пообещал наставник «Ак Барса».

Ко всему прочему, не работает у «Ак Барса» большинство. Почти 17 минут не могут игроки «Ак Барса» реализовать лишнего на льду. Проблема длится с прошлого сезона, а работа Алексея Тертышного у болельщиков не оставила положительных отзывов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Большие опасения вызывает и выступление нападающих первого звена. Они быстро создали классный гол, когда Александр Барабанов выводил Алистрова на пятак, а тот передавал дальше на гол Кирилла Семенова. Но что последовало дальше – не иначе как катастрофа. Алистров стал отдавать передачи поперек площадки, выводя соперника на ударную позицию. Александр Барабанов возился за своими воротами, что привело к потере шайбы и голу Каштанова. Четыре шайбы «Автомобилиста» пришло, когда на льду были игроки первой пятерки.

Ошибка с вратарями. Гатиятулин не признает промах

С начала сезона оба вратаря «Ак Барса» получили свой шанс. В своих стартовых матчах оба отыграли на приличном уровне. Однако, игра с «Авангардом» подтвердила наши предположения, что Михаил Бердин может и даже должен отвоевывать позицию основного голкипера «Ак Барса». В Омске он отразил 35 из 36 бросков (97.2% отраженных) и заслуженно получил тюбетейку в победной раздевалке.

Поэтому решение тренерского штаба вернуть в ворота Тимура Билялова вчера выглядело спорным. Как минимум, это сулило тем, что будет сбит настрой Бердина, когда тот поймал кураж. Спойлер: так и вышло.

«Нам нужно обоих вратарей держать в тонусе, мы действуем по заранее утверждённому плану. Игры вносят свои коррективы, но мы верим в обоих», - объяснял корреспонденту «ТИ-Спорт» после матча Анвар Гатиятулин.

Заранее утвержденный план, который не корректируется в зависимости от того, как выступают вратари – звучит как очень топорная работа. Казалось, после прошлого сезона всем уже стало очевидно, что тактика чередовать вратарей без оглядки на уровень их игры ничем хорошим не оборачивается – ни один не может почувствовать себя спокойно и заиграть в полную силу. Вчера и вовсе случилось фиаско – Билялов пропустил четырежды уже за первую половину игры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Да, Бердин тоже пропустил две, причем первую шайбу – с первого же броска. Но в том то и дело – вратаря сажают в запас после того, как тот выдал супер матч. Сложно после такого решения быстро перестроить голову – настрой уже сбит непредсказуемой политикой тренеров.

Галимов снова без очков. Сказка закончилась?

Весьма недвусмысленно начал сезон Артем Галимов. После провала в прошлом плей-офф нападающий отличается в результативности разве что по походам на YouTube-шоу и подкасты. А вот результативностью на льду все очень плохо.

Летом он забрасывал только в ворота «Нефтяника». В двух первых двух играх официального сезона у нападающего было 0 шайб, 0 передач и «-2» показателя полезности. Тренеры даже переставили форварда из первого в третье звено, где тот окончательно и растворился.

Вот и во вчерашней игре Артема видно на льду не было, как и его партнеров. И это при том, что он получил в целом немалый айстайм в 18:40 минут и 22 смены. В третьем периоде Гатиятулин решил пойти на перестроения, и он вновь начал действовать в первом сочетании с Алистровым и Семеновым вместо Барабанова, и побывал на льду во время пятой шайбы, что позволило ему немного подтянуть свою статистику полезности до «-1», но не этого ждали от 95 номера болельщики в начале нового сезона.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Галимов из тех хоккеистов, которые имеют талант, но не всегда умеют им распоряжаться. Излишнее внимание к персоне хоккеиста, хождение по шоу и повсеместное восхваление – те соблазны, с которыми может справиться далеко не каждый. А учитывая любовь хоккеиста к развлечениям и быстрым эмоциям, эти риски возрастают в разы.