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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 14:51

ФФККР не огласит список кандидатов на отборочный тур до получения обратной связи от ISU

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ФФККР не огласит список кандидатов на отборочный тур до получения обратной связи от ISU
Фото: fsrussia.ru

Федерация фигурного катания на коньках России не будет оглашать списки фигуристов, которые примут участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, до получения по ним обратной связи от Международного союза конькобежцев (ISU).

«ФФККР не будет оглашать список до получения обратной связи от ISU», – сообщает «Риа Новости Спорт» со ссылкой на свой источник.

Напомним, ранее появилась информация, что списки фигуристов для олимпийского отбора уже отправили в ISU. Отборочный турнир на миланскую Олимпиаду пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В каждой дисциплине Россия получила только по одной квоте.

#фигурное катание #спорт #Олимпийские игры
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