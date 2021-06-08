Фехтовальщица из Татарстана Марта Мартьянова отобралась на Олимпиаду в Токио

Сегодня на сборах национальной сборной России по фехтованию прошел стыковой бой за право участвовать в летней Олимпиаде в Токио.

В поединке сошлись представительница Татарстана Марта Мартьянова и спортсменка из Башкортостана Анастасия Иванова, которые на данный момент имеют одинаковые очки и рейтинг.

Татарстанская рапиристка выиграла первый бой, затем уступила во втором. В решающем поединке Марта одержала победу над соперницей в один укол и по решению тренерского штаба национальной сборной завоевала право представлять сборную России на Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 1 августа 2021 года. 212 спортсменов разыграют двенадцать комплектов медалей: по 6 у мужчин и женщин.