Фехми Даку: «Мирлинд должен сыграть в ближайшем матче»

фото: rubin-kazan.ru

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, высказался о готовности форварда сыграть с «Зенитом» в рамках РПЛ.

«Мирлинд уже через два дня отправится в Россию. Мы общались с сыном, и он отлично себя чувствует. Думаю, он уже готов работать в полную силу. Он должен сыграть в ближайшем матче», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Источник дополнил, что Мирлинд пропускает матчи сборной Албании в отборе к чемпионату мира 2026 и в данный момент находится у родителей на родине.

Напомним, в данный момент «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. Игра с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 30 марта в 19:30 по мск.