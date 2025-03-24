news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 14:52

Фехми Даку: «Мирлинд должен сыграть в ближайшем матче»

Читайте нас в
Телеграм
Фехми Даку: «Мирлинд должен сыграть в ближайшем матче»
фото: rubin-kazan.ru

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, высказался о готовности форварда сыграть с «Зенитом» в рамках РПЛ.

«Мирлинд уже через два дня отправится в Россию. Мы общались с сыном, и он отлично себя чувствует. Думаю, он уже готов работать в полную силу. Он должен сыграть в ближайшем матче», – передает слова Фехми Даку Sport24.

Источник дополнил, что Мирлинд пропускает матчи сборной Албании в отборе к чемпионату мира 2026 и в данный момент находится у родителей на родине.

Напомним, в данный момент «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 32 очками. Игра с «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 30 марта в 19:30 по мск.

#Мирлинд Даку #фк рубин #фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

23 марта 2025