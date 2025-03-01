Февральская хандра: «Ак Барс» снова проиграл, а Яшкин открыто повздорил с тренером

«Ак Барс» уступил на выезде «Трактору» (2:3) в заключительном матче февраля. После окончания паузы на Матч Звезд КХЛ у команды Анвара Гатиятулина всего две победы в последних восьми матчах. Почему игра с «Трактором» оказалась апофеозом февральского кризиса казанцев - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Результаты и игра «Ак Барса» неважны за месяц до конца регулярного чемпионата

Кто бы мог подумать еще месяц назад, что «Ак Барс» будет пребывать в таком серьезном кризисе на завершающем отрезке регулярного чемпионата. У казанской команды остается всего 8 игр в преддверии старта плей-офф, но нынешний хоккей «Ак Барса» и последние результаты клуба откровенно никуда не годятся.

С момента окончания паузы на Матч Звезд КХЛ казанцы победили лишь дважды. В непростых по накалу и драматургии встречах были повержены «Лада» и «Нефтехимик». Не умоляя достоинств тольяттинцев и нижнекамцев, надо признать, что их уровень исполнительского мастерства – был на голову ниже «Ак Барса». Проиграть дома «Ладе» и «Нефтехимику» казанцам оказалось бы непростительно, учитывая борьбу на «Востоке» за досрочный выход в плей-офф.

В начале февраля «Ак Барс» выдал фантастические матчи против «Куньлуня», СКА и «Автомобилиста», забросив за три встречи 18 шайб. В последующих восьми играх казанцы отличились лишь 11 раз. В середине февраля нападение казанцев будто бы подменили.

Сложно сказать, что конкретно случилось с атакой «Ак Барса». Но проблемы, которые она испытывает, видны невооруженным глазом. Команда тяжело проходит среднюю зону, трудности вызывает порой элементарный выход из обороны в атаку. С качественным и опытным подбором хоккеистов «Ак Барс» в нападении смотрится блекло.

Конечно, тренерский штаб казанцев имеет полное право посетовать в феврале на не оптимальный состав. Большую часть месяца отсутствовал центр самого результативного второго звена – Илья Сафонов. До сих пор неясно, что же приключилось зимой со здоровьем Ника Петана и какого рода у него повреждение, доставляющее регулярный дискомфорт во время матчей. А ведь на канадца, если помните, летом ставилась огромная ставка менеджментом «Ак Барса». Казанцы не пожалели денег на контракт североамериканского легионера (зарплата Петана – около 65 млн рублей за сезон).

Яшкин эмоционально поговорил с Тертышным в одном из эпизодов. В команде проблемы с микроклиматом?

Лазарет «Ак Барса» действительно по ходу текущего сезона принимает гостей регулярно. Тем не менее, опять же до паузы на Матч Звезд КХЛ никакие травмы лидеров на общей картины игры существенно не отражались. За остаток весенних матчей в регулярке тренерский штаб казанцев, разумеется, будет пытаться исправлять ситуацию.

Вчера в матче с «Трактором» мы увидели новые сочетания троек в исполнении Анвара Гатиятулина. Ранее в гостевой встрече с «Автомобилистом» специалист так же тасовал звенья. Наставник казанцев, словно воодушевленный алхимик, пытается найти рецепт от хронических поражений. Но, к сожалению, пока ему это не удается.

Помимо всех вышеупомянутых проблем, на игре «Ак Барса» отражается и микроклимат между игроками и тренерским штабом на льду. В матче с «Трактором» зрители телевизионной трансляции стали свидетелями любопытного эпизода. Во время паузы Алексей Тертышный (тренер по нападающим и большинству «Ак Барса») на повышенных тонах пообщался с капитаном Дмитрием Яшкиным. После нескольких фраз Тертышного Яшкин показательно откатился от специалиста, не став дослушивать его до конца. Хоккей, бесспорно, эмоциональная игра. Но подобные моменты наталкивают, как ни крути, на мысли о напряженной атмосфере внутри команды.

«У нас идет рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Всё через работу, игровой опыт»

«Ак Барс» не смог завершить февраль на позитивной ноте. Анвар Гатиятулин, объясняя поражение «Тратктору», упомянул и о целеполагании ротации звеньев, и отметил сильную атаку соперника, справляясь со всеми нападками журналистов на пресс-конференции.

«Мы пошли на значительные изменения в составе троек – в последних матчах мало забивали. Решили пойти в ущерб сыгранности, и первый период ушёл на притирку. Во втором периоде были хорошие отрезки, но нам этого не хватило для победы. Наших болельщиков хочу поблагодарить за поддержку. У соперника сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты. У нас идёт рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Всё через работу, игровой опыт», – говорил после матча главный тренер «Ак Барса».

Впервые в этом сезоне наставник казанцев столкнулся с тяжелейшим давлением как со стороны прессы, так и местных болельщиков. «Ак Барс» – это важнейший и получающий наибольшие деньги спортивный проект от республики «Татарстан» . Поэтому и задачи перед командой ставятся соответствующие.

У казанцев еще есть немного времени на исправление ситуации. Тем более, что в марте «Ак Барс» будет проходить проверку «Авангардом», «Трактором», «Спартаком» и «Автомобилист» – соперниками претендующими на решение высоких задач в плей-офф. Надежда на преображение «Ак Барса» есть, но пока к этому часу предпосылок на ее воплощение в реальность не наблюдается.

Фото на анонсе: ak-bars.ru