Февраль в Татарстане начнется с тумана, небольшого снега и −14 градусов

Завтра, 1 февраля, на территории Татарстана ожидаются туман, гололедица и умеренный южный, юго-восточный ветер. Погода будет облачной, с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Вечером 31 января, ночью и утром 1 февраля 2023 года на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман», — предупреждают синоптики.

В ночные часы столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, местами похолодает до −14. Днем тоже прогнозируется от 2 до 7 градусов ниже нуля.