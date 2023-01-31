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Ру Тат
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Общество
31 января 2023  17:14

Февраль в Татарстане начнется с тумана, небольшого снега и −14 градусов

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Завтра, 1 февраля, на территории Татарстана ожидаются туман, гололедица и умеренный южный, юго-восточный ветер. Погода будет облачной, с прояснениями, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Вечером 31 января, ночью и утром 1 февраля 2023 года на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман», — предупреждают синоптики.

В ночные часы столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, местами похолодает до −14. Днем тоже прогнозируется от 2 до 7 градусов ниже нуля.

#прогноз погоды #гидрометцентр рт
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