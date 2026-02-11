Февраль 2025 года был худшим у «Ак Барса» при Гатиятулине: повторится ли история вновь?

Уже завтра «Ак Барс» проведет свой первый матч после паузы на Матч Звезд. Подопечным Анвара Гатиятулина предстоит сыграть против «Торпедо». В прошлом году именно неудачные результаты казанцев в феврале-марте предопределили печальный путь в плей-офф. Какова вероятность, что «Ак Барс» не наступит на те же грабли второй раз – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Четыре проигранных подряд матча с разницей шайб – 5:17. Страшный февральский сон Анвара Гатиятулина

То, что «Ак Барс» провалился в плей-офф Кубка Гагарина 2025 года и вылетел с треском в четвертьфинале от московского «Динамо» (2-4), стало по факту следствием крайне неудачной игры команды на заключительном этапе регулярного чемпионата. На звездный уикенд в Новосибирске в прошлом сезоне «Ак Барс» уходил нарядно, с высокоподнятой головой.

Пятиматчевая победная серия, и как вишенка на торте – разгром СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3. Триумф в игре с «армейцами», а затем и во встрече с «Автомобилистом» (4:1), тогда, казалось, предопределили «Ак Барсу» второе место на «Востоке». Но после Матча Звезд с казанским коллективом начало твориться нечто невообразимое…

Четыре подряд поражения от «Торпедо» (1:5), «Салавата Юлаева» (0:3), «Авангарда» (2:6) и «Нефтехимика» (2:3) с ужасающей разницей шайб – 5:17. Это оказался худший отрезок «Ак Барса» в дебютный сезон Анвара Гатиятулина на посту главного тренера. Осенью казанцы позволяли себе проиграть максимум три раза подряд и не допускали затяжного спада до этого в течение всего регулярного чемпионата.

А февральский кризис «Ак Барса» в 2025 году плавно перетек в мартовский. В общей сложности, в 16 играх после новосибирского Матча Звезд коллектив Анвара Гатиятулина победил всего семь раз, причем дважды в заключительных матчах против потерявших мотивацию – «Сибири» и «Барыса».

Как объяснял кризис «Ак Барса» в прошлом году Анвар Гатиятулин?

Так что же случилось с «Ак Барсом» феврале-марте прошлого года, если говорить объективно и беспристрастно? Начнем с комментариев самого Анвара Гатиятулина.

«Возможно, выпали из ритма, потому что упала командная скорость» – отмечал тренер после матча с «Торпедо».

«Нам не хватило реализации», – реакция наставника «Ак Барса» на поражение от «Салавата Юлаева».

«Потеряли чувство гола, от этого появилась нервозность в действиях» – говорил Анвар Гатиятулин по окончании встречи с «Авангардом».

Главный тренер «Ак Барса» в общении с журналистами всегда вежлив, осторожен и обходителен. От этого на пресс-конференциях не всегда понятно, что на самом деле стоит за кризисом команды. А когда клуб проигрывает четыре подряд встречи с разницей шайб – 5:17, отрицать его было просто бессмысленно.

Год назад на «Ак Барс» разом свалилась уйма проблем, которая в совокупности привела к тому, что со второго места казанская команда опустилась на пятое. И впервые за долгие годы потеряла в первом раунде преимущество домашней площадки.

Собственно, что это были за проблемы?

Во-первых, в феврале-марте 2025 года крайне посредственное выступление показали Тимур Билялов и Амир Мифтахов. На протяжении сезона Анвар Гатиятулин неоднократно говорил журналистам, что в клубе не существует первого или второго номера, есть тандем вратарей. В итоге, отсутствие ярко выраженного основного голкипера сыграло с «Ак Барсом» злую шутку. К плей-офф неготовыми и нестабильными подошли оба вратаря – и Билялов, и Мифтахов.

Вторая и не менее важная проблема – реализация большинства. За первые четыре встречи после Матча Звезд «Ак Барс» преобразовал в гол лишь одну попытку из двадцати одной при игре в неравных составах. Слово катастрофа в данном контексте будто бы еще не самое плохое, какое можно подобрать. Работа Алексея Тертышного в качестве тренера по большинству уже в прошлом году вызывала массу вопросов. Однако убрали специалиста лишь осенью текущего сезона, заменив на Константина Шафранова.

Ну и третья, пожалуй, ключевая причина провала «Ак Барса» в прошлом году – снизившие темп набора очков лидеры «Ак Барса». Если в первой части сезона Артем Галимов, Александр Барабанов, Кирилл Семенов регулярно показывали свои бомбардирские подвиги на льду, то в концовке чемпионата, а потом и в плей-офф практически все звезды казанцев испарились и ушли в тень. За исключением, пожалуй, Дмитрия Яшкина. Главный снайпер «Ак Барса» продолжал колотить голы вопреки командному кризису.

Конечно, к объективным причинам спада «барсов» можно еще отнести присутствие в лазарете несколько ключевых хоккеистов. Восстанавливались от тяжелых повреждений Илья Сафонов, Митч Миллер. Но сбрасывать все поражения команды на этот фактор абсолютно не логично.

После Матча Звезд «Ак Барс» словно выпал полностью из игрового ритма. Перестали показывать нормальный хоккей те, кто еще неделю назад ходил в числе фронтменов КХЛ. Машина под названием «Ак Барс» внезапно сломалась к концу регулярки, а нужных запчастей, чтобы починить ее к плей-офф, тренерский штаб не нашел.

Повторится ли февральско-мартовский спад «Ак Барса» в этом году?

Любопытно, сумеет ли казанская команда не наступить вновь на те же грабли в этом сезоне. Уже завтра у «Ак Барса» состоится встреча против все того же «Торпедо». А это не те «автозаводцы», которые были в прошлой регулярке под руководством Игоря Ларионова. После вчерашнего поражения от «Лады» (1:3) нижегородцы во главе с Алексеем Исаковым приедут явно в раздраженном настроении. Свои задачи в Западной конференции «Торпедо» еще определенно не решило, чтобы без боя отдавать победу «Ак Барсу».

В этом году у Анвара Гатиятулина, по аналогии с прошлым сезоном, есть определенные пертурбации в составе. Если год назад в «Ак Барс» приехал Эрик О’Делл и было сложно понять, в каком из звеньев канадцу комфортнее играть, то в нынешнем сезоне правильное место надо найти Нэйтону Тодду. В матче с «Нефтехимиком» форвард проявил себя блестяще, а вот в играх с «Сибирью» и «Трактором» был совершенно незаметен.

Артем Галимов после прошлогоднего бенефиса, в этом сезоне выступает куда скромнее. Столь же невыразительная статистика и у Дмитрия Яшкина, который в конце января вообще рассчитывал оказаться в другом клубе КХЛ. Сейчас чешский нападающий продолжает пребывать время от времени в роли хоккеиста ротации в «Ак Барсе», но никак не статусной звезды.

Большинство оставшихся матчей в календаре казанцев благоволят «барсам». Есть игры с «Ладой», «Сочи», кризисным московским «Динамо». Поэтому ниже третьей строчки на «Востоке» подопечные Анвара Гатиятулина вряд ли опустятся.

Другой вопрос, что сейчас казанские болельщики хотят посмотреть преимущественно не на результаты, а на качество хоккея команды. Если оно будет таким же, как и в прошлом году, перспективы «Ак Барса» на Кубок Гагарина будут уж совсем туманны предстоящей весной.