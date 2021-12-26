«Фетисыч» и «Детство Темы»: Митрополит Казанский дал совет молодым, какие книги читать

Глава Татарстанской митрополии рассказал о книгах лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Детские годы Багрова-внука» Сергея Аксакова

Есть литературные произведения, которые относятся к традиционному детскому или подростковому чтению уже не один десяток, а то и более сотни лет. Важно, что такие книги существуют: это еще один мостик, перекидываемый от поколения к поколению. Читал прадед (а то и прапрадед), а теперь читают правнуки и праправнуки. И, как и больше ста лет назад, переживают вместе с героями, радуются, огорчаются, удивляются.

Одна из таких замечательных книг – «Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова. Как известно, произведение автобиографическое. И хотя изменены многие имена и название, все герои и все реалии остаются очень узнаваемыми. Главный герой находится сначала в дошкольном, а потом в младшем школьном возрасте – если смотреть с точки зрения сегодняшнего возрастного деления. Но книга эта для младших школьников (тем более дошкольников) может оказаться сложноватой. «Несовременный» (замечательный) язык, реалии более чем двухсотлетней давности, обычаи, нравы, привычки того времени – все это может быть без комментария, пояснений не совсем понятно (а порой и совсем непонятно) современным детям. Книгу пишет зрелый человек, делится своими детскими воспоминаниями, впечатлениями, дает пояснения, приводит свои размышления с высоты прожитых лет, полученного опыта, знаний. Нынешние ровесники главного героя не обладают таким жизненным опытом. Книгу рекомендуют для среднего школьного возраста – и это правильно.

«Есть литературные произведения, которые относятся к традиционному детскому или подростковому чтению уже не один десяток, а то и более сотни лет» Фото: pixabay.com

Подростки сами еще недавно были совсем детьми. Их детские впечатления, открытия еще совсем свежи. И впечатления, переживания Сережи должны быть им близки, понятны, интересны. Наверное, они будут сравнивать их со своими. И неизбежно поймут разницу между тем временем и нашим. Надеюсь, обратят внимание на почтение к старшим, на уважение и любовь к родителям, на послушание им, которое для детей само собой разумеется в те времена. На уровне лексики это очень заметно. «Нам приказали», «нам позволили» – такие слова использует главный герой, говоря о себе самом с «сестрицей» и родителях. Наверное, современным подросткам полезно увидеть, что нынешняя вольница в отношениях родителей и детей была не всегда. Полезно увидеть и другое. Книгу, повторю, пишет взрослый зрелый человек. У него есть знания, опыт. С позиции своего опыта он видит, что его старшие родные в его детстве не всегда были правы. Как известно, идеальных людей нет, все мы ошибаемся. И родители Сережи не были исключением. Но родителей он не судит. О каких-то их ошибках, о незнании, непонимании чего-то говорит с большой деликатностью, подчеркивая при этом их сильные стороны, их заботу о детях. В наши дни, когда родителей в чем только не обвиняют и чего только от них не требуют, такая книга способна заставить задуматься.

Сережа Багров (как и Сергей Тимофеевич Аксаков) родился в конце XVIII века. И первые его впечатления, которыми он делится с читателями, оттуда, из того века. Т.е. это даже не позапрошлый век, это еще дальше. Многое от нашего времени отличается. Но сколько же при этом и общего, понятного как двести лет назад, так и сейчас.

Портрет С.Аксакова работы И.Крамского Фото: Public domain, wikipedia.org

И еще – это Сергей Тимофеевич Аксаков. Это его неповторимые описания природы, дороги в разное время года, его знаменитые описания уженья рыбы. И мастерство писателя, способного передать взросление маленького человека, его развитие, раскрытие. Безусловно, если родители нынешних подростков не читали «Детские годы Багрова-внука», им тоже стоит это сделать. Полезно обсуждать прочитанное с детьми, по-настоящему интересно обмениваться с ними впечатлениями. Но полезно и увидеть то, что дано от имени ребенка, глазами взрослых, родителей. Это поможет избежать некоторых ошибок и научит больше ценить дар, данный Господом: быть рядом со своим взрослеющим ребенком, внуком, племянником.

«Детство Темы» Николая Гарина-Михайловского

«Детство Темы» Николая Георгиевича Гарина-Михайловского отражает реалии второй половины XIX века. Именно на это время приходится время взросления будущего писателя и его героя Темы, который, как известно, тоже автобиографичен. Для кого эта книга? И для школьников, и для их родителей. Возраст перехода от настоящего детства к отрочеству, к подростковому периоду интересен, важен, сложен. И для родителей, и для ребят.

Подросткам часто кажется, что какие-то их переживания незнакомы никому другому, что что-то не самое лучшее случается только с ними. Потому особенно важны книги о ровесниках. В том числе о ровесниках из других эпох. Очень помогает знание, что переживания, сходные с твоими, знакомы и ребятам из позапрошлого века. В начале книги Тема только подходит к отрочеству, в конце он классический подросток…

«Настоящая литература может дать человеку ненавязчивый совет, показать что-то настолько ясно, как у него самого пока не получалось увидеть в реальной жизни» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Художественное произведение – в первую очередь собеседник, а не учитель. Но настоящая литература может дать человеку ненавязчивый совет, показать что-то настолько ясно, как у него самого пока не получалось увидеть в реальной жизни. «Детство Темы» может подсказать немало. Тема пережил довольно много непростых для себя ситуаций. Где-то проявил излишнее доверие к незнакомому (старик, укравший гимназическую форму), где-то запутался в себе, в окружающем и наломал немало дров (начало повести), где-то проявил себя с лучшей стороны (спасение Жучки). Какие-то ситуации знакомы многим современным ребятам (проблемы с учебой и успеваемостью, которые долго скрывал от родителей, т.е. врал; необходимость пересдавать экзамены, т.к. по-другому оставят на второй год). Тема в итоге справляется – и в этом хороший пример для современных школьников. Тема, хотя он и из позапрошлого века, воспринимается как самый настоящий собеседник «на равных», как человек, который сам может ошибиться, что-то натворить, но при этом живой, искренний, неравнодушный. Думаю, современным подросткам будет не менее интересно с ним встретиться на страницах книги, чем когда-то их прадедушкам.

«Уроки французского» Валентина Распутина

Рассказ «Уроки французского» Валентина Григорьевича Распутина переносит читателей в послевоенные годы. Способный к учебе мальчик уезжает в райцентр, так как в деревне, где он живет, есть только начальная школа. Семья живет бедно, мать продала швейную машинку, чтобы купить сыну сапоги и отправить его в среднюю школу. Она может передавать ему немного самых простых продуктов и совсем немного денег, поэтому мальчик питается очень скромно, часто чувствует голод. Молоко для него – роскошь, деньги на него есть далеко не всегда, а оно нужно ему для здоровья. Вот так живет ребенок. При этом учится, старается. В книге немало автобиографического. Я не буду пересказывать сюжет. Эту книгу нужно читать. Во-первых, чтобы знать, в каких условиях жили люди, как тяжело им приходилось, но они шли к своей цели: учились, растили детей, трудились. Во-вторых, эта книга ненавязчиво учит не осуждать. Помните возмущение директора? Он судил то, что увидел своими глазами. И на первый взгляд игра мальчика и учительницы на деньги и выглядела странной, возмутительной. Но если только знать, зачем играет учительница, ради чего, как она поддерживает своего ученика, все выглядит совсем по-другому. Но для этого нужно не судить по первому впечатлению, а искренне интересоваться жизнью тех, с кем свела судьба, кто живет рядом с тобой.

«Фетисыч» Бориса Екимова

Борис Екимов Фото: kremlin.ru, скриншот видео

Герой рассказа лауреата Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Бориса Петровича Екимова «Фетисыч» по времени гораздо ближе к современным ребятам. Судя по реалиям, это девяностые годы прошлого века. Изменилась жизнь. С работой у взрослых стало гораздо хуже. Многое закрыто, разворовано, разрушается. Школа, которая когда-то была восьмилеткой и в которую ходили ребята с трех хуторов, сейчас стала только начальной: в ней несколько учеников и одна пожилая учительница. Учительница умирает. И мальчик (из начальной школы!), которого на хуторе зовут Фетисычем, сначала сам занимается со всеми ребятами, чтобы они не отстали в учебе, а потом идет к директору за несколько километров просить учительницу для школы. Фетисычем его зовут неслучайно: мальчик не по годам ответственный, хозяйственный, умелый, рассудительный. А еще это мальчик, который думает о школе, о тех, кто с ним учится, о родном хуторе. Совсем ребенок, он проходит несколько километров непростого (а местами по-настоящему опасного) пути, чтобы поговорить с директором, попросить новую учительницу. Пока ждет директора, помогает ее старой матери по хозяйству. Директор предлагает ему заманчивый вариант: учиться в хорошей, настоящей большой школе, во время учебы жить у нее – она к этому готова. Фетисычу хочется учиться в такой школе. Но он вспоминает о тех ребятах, которые учились с ним. Грустный опыт подсказывает ему, что, если школу у них закроют, если там не будут учиться, то все постепенно разворуют, здание разрушится. А Фетисыч хочет, чтобы родной хутор жил. И он уже знает, что, если приедут беженцы откуда-то или еще какие-то люди, им важно, чтобы была школа. Это шанс, что на хуторе снова будет многолюдно. Немало недетских вопросов решает Фетисыч. Рассуждает, делает, не жалуется, старается для других ребят, для родного хутора. Но он еще ребенок. Ночью ему снилась школа, и он во сне плакал. Мать утешала его, спящего и плачущего. «Хутор был живой», – пишет Борис Екимов. Есть надежда, что хутор и остался живым – с такими людьми, как этот Фетисыч, маленький, но такой мужественный, умелый, неравнодушный. Этот мальчик младше подростков. И им стоит о нем прочитать. К Фетисычу нельзя остаться равнодушным. О художественных достоинствах рассказа можно было бы говорить много. Но я просто напомню: его автор Борис Петрович Екимов, по-настоящему сильный писатель.

«Невероятные приключения Дениса Клюева в Древнем Риме» Тихона Шумова

«Интересный сюжет, приключения, путешествия во времени – весь традиционный «набор» составляющих увлекательных книг для подростков здесь есть» Фото: pixabay.com

«Невероятные приключения Дениса Клюева в Древнем Риме» Тихона Шумова многим современным подросткам окажутся ближе всего. Денис вполне может оказаться другом, старшим братом, соседом по подъезду. Интересный сюжет, приключения, путешествия во времени – весь традиционный «набор» составляющих увлекательных книг для подростков здесь есть. Читать будет интересно – можно не сомневаться. Но присутствует в этой книге и еще одна важная вещь: положительный пример. Не нарочитая назидательность, а искусно вплетенный в художественное повествование хороший пример, который для подростков актуален. Денис хочет после школы продолжить учебу. Он готовится поступать в медицинский институт. И знания его находят применение на практике: благодаря им он создает лекарство и спасает своих новых друзей из числа древних христиан. Вот одна из ненавязчивых авторских подсказок подросткам: знания человеку пригодятся, благодаря им можно приносить пользу людям. И еще очень важно, что Денис серьезно относится к дружбе, не оставляет друзей в беде. Не менее важно, что настоящей дружбе не мешают различия. Сегодня, когда так часто твердят, что друзей нужно выбирать своего круга, схожего материального положения, важно напоминать юным людям, что дружба – это чувство гораздо более глубокое. Свести ее к одинаковой обеспеченности и одинаковому статусу значило бы сильно ее обесценить. Новые друзья Дениса даже из другой эпохи, но и это не мешает настоящей дружбе.

Я рекомендую подросткам прочитать все эти книги. Читая их, вы как будто погрузитесь в детские, школьные годы своих бабушек, прадедушек, прапрадедушек, а также лучше узнаете, как и чем живут ваши ровесники или почти ровесники, оказавшиеся в других условиях.