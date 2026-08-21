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На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 10:59

Фетисов подтвердил переговоры о матче легенд с США

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Фетисов подтвердил переговоры о матче легенд с США
Фото: fhr.ru

Двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о ходе переговоров по организации хоккейного матча легенд между сборными России и США.

«Ведем разговоры, переговоры с нашими коллегами, с которыми вместе играли. Мне кажется, это тот самый шаг, который позволил бы сдвинуть ситуацию», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

По его словам, идея проведения такого матча возникла как самый быстрый способ возобновить спортивный диалог между странами.

Фетисов отметил, что президент России Владимир Путин «отдал этот пас», чтобы запустить процесс народной и спортивной дипломатии — в данном случае хоккейной.

«Мне кажется, здесь есть конкретная основа. Матч легенд позволил бы вспомнить все хорошие моменты, которые были между нами», — добавил прославленный защитник.

Фетисов подчеркнул, что переговоры ведутся именно с теми коллегами, с которыми он вместе выходил на лёд в прошлые годы, и выразил надежду, что этот шаг поможет улучшить отношения между хоккейными сообществами двух стран.

#Вячеслав Фетисов
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