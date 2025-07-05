Фетисов объяснил решение «Куньлуня» переехать на петербургскую «СКА-Арену»

Фото: пресс-служба "Куньлунь Ред Стар"

Вячеслав Фетисов прокомментировал неожиданное решение китайского «Куньлуня» переехать из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург, на пустующую «СКА-Арену». Он заявил, что такое решение принял Геннадий Тимченко, который объединил два проекта, которые курирует.

«Смысл есть во всем. Геннадий Николаевич [Тимченко] строил «СКА Арену», и он отвечает за эту китайскую команду. Так понимаю, решили таким образом загрузить арену играми и попробовать раскрутить китайский бренд в нашей стране. Может, раскрутят и передадут обратно в Пекин.

Санкт-Петербург привык к одной команде – как в хоккее, так и в футболе. Но теперь там будет играть «Куньлунь». Будет интересно, посмотрим. Надеюсь, что «Куньлунь» найдет свой дом в Петербурге и будет зрительский интерес», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в мае китайский клуб уведомил КХЛ, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена Мытищи», на которой команда играла с 2020 года. Теперь, после решения «Ред Стар», КХЛ вынуждена перекраивать календарь и опубликует его позже.