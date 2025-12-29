news_header_top
29 декабря 2025 19:05

Фетисов о Ротенберге: «Харизматичный тренер с интересными подходами»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Советским спортом» оценил тренерские перспективы Романа Ротенберга, а также высказался по поводу его увольнения из СКА.

«Я особо не слежу за СКА. Роман Борисович – харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Я сам немного проработал тренером и знаю принцип: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным, неважно, какого результата ты достиг. Это нормальные вещи. Вечных тренеров, как было в СССР, в современном хоккее сложно представить», – сказал Фетисов.

Роман Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год.

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

