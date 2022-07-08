Фетисов о драфте НХЛ: «Считаю, что эта система должна и у нас работать»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал первый раунд драфта национальной хоккейной лиги (НХЛ). Напомним, что в первом раунде драфта было выбрано три российских игрока: Павел Минтюков, Иван Мирошниченко, Данила Юров.

«Там вся философия в том, что драфт помогает сделать любой клуб ведущим. Идёт серьёзная работа. Клубы тратят большие деньги на отслеживание хоккеистов с юношеского возраста по всему миру. При правильном менеджменте любой клуб может стать ведущим. Считаю, что эта система должна и у нас работать. Мы должны отказаться от клубных принадлежностей в спортивных школах. Не слежу за юными хоккеистами, но тем не менее — прозорливость НХЛ, которая за счёт россиян и европейцев превратилась в пример и объединяет спортсменов всех континентов.

Пожелаем ребятам удачи. Ошибок в первом раунде драфта нет. За ними следят в течение пяти лет со всех сторон. Каждый скаут даёт им свою оценку. Предвзятых отношений быть не может. Получается, что 32 команды дают оценку игроку. Потом всё это идёт в центральное бюро, где формируется рейтинг игроков», — цитирует Фетисова «Чемпионат».