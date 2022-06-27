Фетисов – о поединках Загитовой: «Фигуристка, выступающая в боксе – это чересчур»

Легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов прокомментировал боксерский мастер-класс олимпийской чемпионки фигуристки Алины Загитовой. По словам экс-хоккеиста, в порыве популяризировать спорт необходимо соблюдать меру.

«В целом я нормально отношусь к тому, что профессиональные спортсмены выступают в других видах спорта в рамках шоу. Если это помогает популяризовать спорт и здоровый образ жизни, почему нет. Но, безусловно, здесь нужно соблюдать меру, чтобы это не выглядело комично».

Экс-звезда ЦСКА, сборной СССР, «Нью-Джерси Дэвилс» и «Детройт Ред Уингс» посчитал, что бокс для фигуристки – это перебор.

«Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, – это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, – это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Для девочек такие выступления – это «too much» (cлишком). Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», – цитирует двукратного олимпийского чемпиона Sport 24.