Фетисов назвал условие возвращения российского хоккея на международную арену

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения российских команд от соревнований под эгидой ИИХФ, сообщает «РИА Новости».

По словам Фетисова, России необходимо серьезно перестроить отношения с Международной федерацией хоккея, а также, возможно, сменить представителей страны в этой организации. «Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать», — заявил депутат. Он также выразил сомнение, что смена президента ИИХФ что-либо изменит: «Кто бы ни пришел вместо (президента организации канадца Люка) Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас».

Фетисов категорически отверг возможность выступления российских хоккеистов под нейтральным флагом. «Нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если будем выступать под белым флагом или каким-то другим, это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны», — подчеркнул Фетисов. Он настаивает на возвращении сборной исключительно с государственной символикой: «Считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю».

В завершение он добавил, что международным чиновникам пора научиться уважать российскую историю и текущую реальность.

Выборы в Совет ИИХФ пройдут осенью 2026 года. Россию в этом органе вместо Павла Буре будет представлять генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.