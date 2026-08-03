Фетисов назвал условие возвращения российского хоккея на международную арену
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал продление отстранения российских команд от соревнований под эгидой ИИХФ, сообщает «РИА Новости».
По словам Фетисова, России необходимо серьезно перестроить отношения с Международной федерацией хоккея, а также, возможно, сменить представителей страны в этой организации. «Это же по большому счету позорище для нас и унижение, которое сложно принимать», — заявил депутат. Он также выразил сомнение, что смена президента ИИХФ что-либо изменит: «Кто бы ни пришел вместо (президента организации канадца Люка) Тардифа, мне кажется, что все равно будут продолжаться такие же издевательства, как и сейчас».
Фетисов категорически отверг возможность выступления российских хоккеистов под нейтральным флагом. «Нам не надо идти ни на какие уступки, чтобы выступать без флага и гимна. Если будем выступать под белым флагом или каким-то другим, это будет признанием того, что мы в чем-то неполноценны», — подчеркнул Фетисов. Он настаивает на возвращении сборной исключительно с государственной символикой: «Считаю, что в хоккее мы обязаны вернуться с гербом на груди, с гимном и флагом. Потому что у нас это самый победоносный вид спорта в нашей стране за всю ее историю».
В завершение он добавил, что международным чиновникам пора научиться уважать российскую историю и текущую реальность.
Выборы в Совет ИИХФ пройдут осенью 2026 года. Россию в этом органе вместо Павла Буре будет представлять генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.