Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус отдельным российским фигуристам.

В июне ISU допустил россиян до турниров в нейтральном статусе. Организация одобрила статус INA чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой и призеру Олимпиады Марку Кондратюку, однако позже отозвала решение, заявив, что фигуристы не соответствуют необходимым критериям.

По той же причине нейтральный статус не получили многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Фигуристы намерены оспорить это в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«В ISU не боятся конкуренции, они просто издеваются над нами. Конкуренция — это то, что собирает стадионы и дает возможность заработать. Поэтому я не думаю, что это является главным мотивом. Они хотят поставить нас на колени, чтобы мы потом соглашались на белые (нейтральные) флаги, всякие дополнительные условия и все такое прочее. Ничего другого в причинах недопуска наших фигуристов к международным соревнованиям я не вижу», — приводит слова Фетисова РИА Новости.