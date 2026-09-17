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На главную ТИ-Спорт 17 сентября 2026 13:46

Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами

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Фетисов: ISU не боится конкуренции, а просто издевается над нами
Фото: fhr.ru

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдать нейтральный статус отдельным российским фигуристам.

В июне ISU допустил россиян до турниров в нейтральном статусе. Организация одобрила статус INA чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой и призеру Олимпиады Марку Кондратюку, однако позже отозвала решение, заявив, что фигуристы не соответствуют необходимым критериям.

По той же причине нейтральный статус не получили многократные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. Фигуристы намерены оспорить это в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«В ISU не боятся конкуренции, они просто издеваются над нами. Конкуренция — это то, что собирает стадионы и дает возможность заработать. Поэтому я не думаю, что это является главным мотивом. Они хотят поставить нас на колени, чтобы мы потом соглашались на белые (нейтральные) флаги, всякие дополнительные условия и все такое прочее. Ничего другого в причинах недопуска наших фигуристов к международным соревнованиям я не вижу», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

#Вячеслав Фетисов
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