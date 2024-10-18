«Фетиш» Валиуллина и инновации Гатиятулина: что не так с «Ак Барсом» на старте сезона КХЛ

Последний матч удачного отрезка пришелся на 2 октября, когда казанцы с трудом одолели на своем льду хабаровский «Амур» Фото: ak-bars.ru

Лоскутное одеяло «Ак Барса»

Сразу напомним, что в сентябре «Ак Барс» разразился серией из 7 побед подряд. Последний матч удачного отрезка пришелся на 2 октября, когда казанцы с трудом одолели на своем льду хабаровский «Амур» (3:2). Проблемы начались с повторной игры против дальневосточников (1:2). Особенно непрезентабельно команда выглядела в играх против «Сибири» (3:6) и «Спартака» (0:3).

Впрочем, с некоторыми оговорками это же можно сказать и о последней игре «Ак Барса» в Челябинске против лидера Восточной конференции – «Трактора». Казанцы ударно провели первую треть матча и тотально перебросали хозяев (18 – 2). Однако затем трижды пропустили, забросив лишь одну «шайбу престижа» (1:3).

В этой же встрече травму получил безусловный лидер «Ак Барса» в этом сезоне – канадец Ник Петан. С учетом простуды другого игрока первой тройки – Александра Барабанова можно сказать, что ударное звено казанцев в Челябинске попросту разрушилось. А игра остальных пятерок «Ак Барса» радует болельщиков лишь эпизодически.

В целом «Ак Барс» в новом сезоне пока напоминает лоскутное одеяло. Вроде бы местами видно игру, которую обещал перед сезоном Анвар Гатиятулин, – агрессивную и результативную. С другой стороны, на дистанции эффект пока не держится, команда много пропускает и не показывает стабильного рисунка даже в отдельно взятых матчах. В чем причины?

В этом сезоне Тимур Билялов пока не дотягивает даже до своего уровня Фото: ak-bars.ru

Вратарский «фетиш» в Казани

С одной стороны, оборона «Ак Барса» на данный момент занимает четвертое место в сводной таблице КХЛ, пропустив 37 шайб в 15 матчах. В то же время голкиперы казанцев пропустили аж 12 шайб за последние 4 встречи. Вопросы вызывают как игра вратарей, так и обороны.

Про голкиперов – разговор отдельный. Ставка на доморощенных воспитанников в целом выглядит правильной стратегией для любой команды. Но тут надо понимать, что вратари – особая каста, ведь от них зависит если не все, то многое на льду. Особенно в плей-офф. Многолетняя стратегия «Ак Барса» с воспитанием местных голкиперов уже выглядит неким фетишем гендиректора клуба Марата Валиуллина. Сильного, под статус одного из топов КХЛ, «первого номера» в казанской команде все эти годы не было. Зато «местная вратарская бригада».

К текущему сезону Тимур Билялов «доигрался» до контракта в 55 млн рублей за сезон. И это при том, что начал чемпионат он, мягко говоря, неубедительно. В сводной статистике по КХЛ он занимает лишь 26-е место, пропуская в среднем за игру 2,72 шайбы, отражая лишь 90,5% бросков по своим воротам.

Билялов – вратарь хорошего уровня. Это он доказывал, в частности, в плей-офф 2022 года, когда много выручал «Ак Барс» в полуфинальной серии против «Авангарда». Но тогда в порядке была вся команда. А в ключевых моментах казанский воспитанник, зачастую, теряется и не выручает. Яркий пример – седьмой матч финальной серии того же плей-офф против ЦСКА. При счете 2:1 в пользу казанцев Билялов пропустил две относительно легкие шайбы, предопределив Кубок Гагарина в пользу армейцев. А топ-вратарь как раз и отличается тем, что «тащит» свою команду в ключевых поединках сезона.

А в этом сезоне Билялов пока не дотягивает даже до своего уровня. Но теперь на его стороне высокий «оклад», который не позволяет тренерскому штабу «зачехлить» вратаря в глубокий запас. Второй голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов выглядит явно предпочтительнее, но получает лишь примерно 50% возможного игрового времени. Впрочем, и он не выглядит «первым номером» топ-клуба, к которым, возможно, по инерции еще причисляют «Ак Барс». Непонятно, почему правильная, в принципе, стратегия ставки на местных воспитанников в Казани столь зациклена на ключевой вратарской позиции в любом топ-клубе.

Прямо сейчас Альберт Яруллин чуть ли не худший защитник казанцев на старте сезона Фото: ak-bars.ru

Нежданный провал Альберта Яруллина

Впрочем, пропущенные шайбы беда не только вратарская. Игра защитников «Ак Барса» так же вызывает вопросы. Перед сезоном большие надежды в этом отношении связывали с возвращением в Казань Альберта Яруллина. Контракт с одним из лучших защитников КХЛ, к тому же местным воспитанником, вопросов не вызывал.

Тренерский штаб и руководство «Ак Барса» не без оснований полагали, что получат однозначное усиление как на льду, так и за его пределами. На деле же прямо сейчас Альберт Яруллин чуть ли не худший защитник казанцев на старте сезона. Он с внушительным отрывом возглавляет «рейтинг бесполезности» в команде, набрав «-6» по системе «плюс/минус». Результативность Альберта в атаке так же не впечатляет – лишь 2 (1+1) в 15 матчах.

Яруллина возвращали в Казань с прицелом на лидерство Альберта в оборонительной линии «Ак Барса». Но пока он лишь подает пример своим партнерам по команде, как играть не надо. Дошло даже до смешного: журналисты спрашивают про «акклиматизацию» Яруллина в родном городе. Примечателен и ответ Гатиятулина, который справедливо указал, что даже канадцу на это времени не понадобилось.

«У нас все давно акклиматизировались, и даже канадец Ник Петан. Мы всегда ребятам говорим, что на лед выходит пятерка и на льду все должны правильно выполнять задание», – отвечал тренер после поражения от «Трактора» в последней игре.

К Нику Петану вопросов нет. Канадец идет с опережением графика «очко за игру» Фото: ak-bars.ru

Первое звено у «Ак Барса» есть, а что ниже?

К Нику Петану вопросов действительно нет. Канадец идет с опережением графика «очко за игру». На его счету 15 (3+12) баллов за результативность в 14 играх. Да и в целом первое звено «Ак Барса» впечатляет. Но что с остальными тройками? Этот вопрос особенно тревожит с учетом последних новостей.

В игре с «Трактором» травму кисти получил все тот же Петан, когда ему в руку угодила шайба. При худших раскладах он может пропустить примерно месяц. Что такое «Ак Барс» без первой тройки, мы наглядно увидели в той же игре с челябинцами. Остальные сочетания казанцев пока выглядят нестабильно. Гатиятулин вынужден тасовать 2-3-е звенья в попытках нащупать «химию» между хоккеистами. Пока эти попытки не слишком удачные.

За пределами первого звена серьезных претензий в свой адрес за игру в атаке не заслуживает разве что Кирилл Семенов. Один из лучших центрфорвардов лиги даже с постоянно меняющимися партнерами входит в топ-4 бомбардиров клуба. Ну и, конечно, же чуть ли не лучший в карьере старт сезона демонстрирует Артем Галимов. Остальные, скажем прямо, не впечатляют.

Отдельно хочется сказать про новичка «Ак Барса» Егора Коршкова. 6 (3+3) очков в 14 матчах – явно не тот показатель, какого ждешь от форварда с годовой зарплатой в 65 млн рублей. Впрочем, сам по себе «вес» оклада за хоккеиста, проведшего один (!) удачный сезон за хабаровский «Амур», так же вызывает вопросы.

Нынешнему «Ак Барсу» не хватает глубины состава Фото: ak-bars.ru

Валиуллин изменил селекционный почерк в «Ак Барсе»?

Впрочем, это, пожалуй, единственная промашка Марата Валиуллина в летнюю трансферную кампанию. Все же провал Альберта Яруллина мы запишем в актив самого хоккеиста, такой исход никак не читался перед сезоном. К тому же опытный защитник, скорее всего, справится с проблемами и наберет форму ближе к плей-офф.

По последним двум сезонам авторы «ТИ-Спорт» протерли до дыр свои клавиатуры, описывая трансферную политику «Ак Барса» образом сороки, охотящейся за блестяшками. «Ак Барс» собрал целую коллекцию стареющих звезд – Радулова, Войнова, Шипачева. Все они уже покинули Казань, а нынешняя селекция клуба показывает, что Валиуллин сделал выводы. И плоды уже есть – Петан и Александр Барабанов явно усилили клуб.

Но с другой стороны, кажется, что нынешнему «Ак Барсу» не хватает глубины состава. Гатиятулин из имеющегося материала собрал убойное первое звено, но с остальным – проблемы. Молодые Семен Терехов и Кирилл Крутов не от хорошей жизни получают внушительное игровое время. При всем к ним уважении они все же не показывают того уровня игры, какой демонстрировали те же Дмитрий Воронков и Артем Галимов в их возрасте. Поэтому и складывается впечатление, что «Ак Барсу» не хватает еще одного игрока уровня Петана / Барабанова для успешной комплектации хотя бы второго звена.

Местами видно игру, которую обещал перед сезоном Анвар Гатиятулин, – агрессивную и результативную Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин затеял свою тренерскую эволюцию именно в «Ак Барсе». Получится ли?

Говоря о проблемах «Ак Барса», также хочется отметить эволюцию Анвара Гатиятулина как тренера. Казанская команда играет совсем в другой хоккей, нежели мы привыкли видеть у этого специалиста по челябинскому этапу в его карьере. Очевидно, что Гатиятулин привез свежие идеи со своей стажировки в НХЛ. И теперь шлифует свою эволюцию «на кошках», то есть на «барсах».

Многие специалисты уже в начале октября обращали внимание на проблемы «Ак Барса» с физикой. Да что там говорить, сам Гатиятулин это признавал после первой игры с «Амуром» (2 октября). Но является ли это проблемой? Мода НХЛ на короткие предсезонки и «добор» формы по ходу «регулярки» уже прошли обкатку в ЦСКА Сергея Федорова.

Это не помешало армейцам взять два Кубка Гагарина подряд с этим специалистом. «Ак Барс» Гатиятулина так же собрался летом тренироваться позже большинства клубов КХЛ. Вряд ли физическая форма команды в октябре имеет решающее значение с точки зрения борьбы за главный трофей весной.

Куда интереснее, приживется ли атакующий хоккей и тренерская эволюция Анвара Гатиятулина. Пройдет ли испытание временем, льдом и результатом? Не свернет ли с этого пути сам специалист? Наблюдать за его «Ак Барсом» очень интересно прямо сейчас, но за результат в любом случае спрос будет весной.

Фото на анонсе: ak-bars.ru