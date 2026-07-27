Фестивальную «Гонку Героев» в Менделеевске посетили почти 15 тыс. человек
Почти 15 тыс. человек посетили фестивальную «Гонку Героев», которая прошла в Менделеевске. В соревнованиях приняли участие 4,3 тыс. спортсменов, а гостями мероприятия стали около 10 тыс. человек. На старт вышли представители 467 предприятий со всей страны. Для сравнения, в прошлом году корпоративный чемпионат объединил команды 300 предприятий.
Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко отметил, что подобные мероприятия объединяют сотрудников предприятий и укрепляют командный дух. По его словам, «Гонка Героев» стала не только праздником, но и важным инструментом сплочения коллективов.
Гостем фестиваля стал попечитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева», основатель ГК «Азот» Роман Троценко. Во время церемонии открытия ему присвоили звание почетного гражданина Менделеевского района.
Троценко лично прошел всю 12-километровую трассу и сравнил соревнования с чемпионатом мира по футболу. По его мнению, главное отличие менделеевской «Гонки Героев» – возможность пройти дистанцию вместе с друзьями и лично испытать все препятствия.
Участникам предстояло преодолеть 43 испытания на дистанции длиной 12 км. Среди них – прыжки в ледяную воду, препятствия с использованием вертолета, тепловоза и трамвая Пастернака. Все объекты, специально доставленные для соревнований, останутся в городе как элементы благоустройства и арт-объекты.
Глава Менделеевского района Роберт Искандаров напомнил, что фестиваль проводится уже пятый год и стал визитной карточкой города. Он сообщил, что уникальные объекты, подготовленные для нынешней трассы, после завершения соревнований станут частью городской среды.
Некоторые испытания сопровождались сюрпризами. Второй год подряд компания «Челны Хлеб» подготовила для участников 5 тыс. порций чак-чака. В этот раз национальное угощение спрятали в одном из вагонов, который спортсмены проходили как препятствие. Одно из купе оказалось полностью заполнено чак-чаком.
Для каждого испытания подготовили тематические декорации. Их несколько месяцев создавала команда Центра детского творчества. В этом году фестиваль прошел под концепцией «От рассвета до заката», вдохновленной мексиканскими мотивами и одноименным фильмом Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.
Участники высоко оценили организацию соревнований, отметив атмосферу, внимание к деталям и назвав трассу одной из лучших.
Именно тематическое оформление остается главной особенностью «Гонки Героев» в Менделеевске. В этом году организаторы дополнили программу новыми событиями. За день до старта состоялось открытие кемпинга «Бондюга Твистер».
Перед этим по центральным улицам города прошел мотопробег с участием клуба «Ночные волки». Около 50 байкеров завершили маршрут в кемпинге, где для гостей устроили файер-шоу, показ техники и рок-концерт группы The Mood.
Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров рассказал, что организаторы ежегодно стараются расширять программу фестиваля. По его словам, мероприятие давно перестало быть только спортивным соревнованием и стало семейным праздником, где каждый может найти занятие по интересам.
В этом году на площадке фестиваля впервые появились аэростаты. На закате в небо поднялись воздушные шары с портретом Дмитрия Менделеева, прокатиться на них можно было бесплатно. На реке Тойма организовали сплавы на сапбордах, а в фан-зоне посетителям предложили посидеть в кабинах грузовиков команды «КАМАЗ-мастер», побеждавших на международных ралли.
Вечером для гостей прошел рок-концерт. Хедлайнером стала группа «Рок-Острова». Также выступили Jukebox Trio, The Mood, казанская группа «ЖИВаGO» и духовой коллектив JUST BRASS.
Еще одной новинкой стало открытое голосование за лучший костюмированный взвод. Сначала победителей определяли в интернете, после чего жюри выбрало лучших из трех финалистов. Победителем стала команда Менделеевской центральной районной больницы.
В корпоративном чемпионате первое место заняла команда «Аммоний», второе – КАО «Азот», третье – Казанский вертолетный завод.
Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин сообщил, что организаторы уже собирают отзывы участников и гостей, чтобы сделать фестиваль еще лучше в следующем году. По его словам, первые отклики оказались исключительно положительными, при этом уже появились идеи, чем удивить гостей «Гонки Героев» в 2027 году.
Завершился фестиваль праздничным салютом над самым высоким препятствием трассы – «Эверестом». На протяжении всего дня программа «От рассвета до заката» объединила в Менделеевске почти 15 тыс. участников и гостей.