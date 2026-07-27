Фестивальную «Гонку Героев» в Менделеевске посетили почти 15 тыс. человек

Почти 15 тыс. человек посетили фестивальную «Гонку Героев», которая прошла в Менделеевске. В соревнованиях приняли участие 4,3 тыс. спортсменов, а гостями мероприятия стали около 10 тыс. человек. На старт вышли представители 467 предприятий со всей страны. Для сравнения, в прошлом году корпоративный чемпионат объединил команды 300 предприятий.

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко отметил, что подобные мероприятия объединяют сотрудников предприятий и укрепляют командный дух. По его словам, «Гонка Героев» стала не только праздником, но и важным инструментом сплочения коллективов.

Гостем фестиваля стал попечитель Всероссийской олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева», основатель ГК «Азот» Роман Троценко. Во время церемонии открытия ему присвоили звание почетного гражданина Менделеевского района.

Фото: пресс-служба «Гонки Героев»

Троценко лично прошел всю 12-километровую трассу и сравнил соревнования с чемпионатом мира по футболу. По его мнению, главное отличие менделеевской «Гонки Героев» – возможность пройти дистанцию вместе с друзьями и лично испытать все препятствия.

Участникам предстояло преодолеть 43 испытания на дистанции длиной 12 км. Среди них – прыжки в ледяную воду, препятствия с использованием вертолета, тепловоза и трамвая Пастернака. Все объекты, специально доставленные для соревнований, останутся в городе как элементы благоустройства и арт-объекты.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров напомнил, что фестиваль проводится уже пятый год и стал визитной карточкой города. Он сообщил, что уникальные объекты, подготовленные для нынешней трассы, после завершения соревнований станут частью городской среды.

Фото: пресс-служба «Гонки Героев»

Некоторые испытания сопровождались сюрпризами. Второй год подряд компания «Челны Хлеб» подготовила для участников 5 тыс. порций чак-чака. В этот раз национальное угощение спрятали в одном из вагонов, который спортсмены проходили как препятствие. Одно из купе оказалось полностью заполнено чак-чаком.

Для каждого испытания подготовили тематические декорации. Их несколько месяцев создавала команда Центра детского творчества. В этом году фестиваль прошел под концепцией «От рассвета до заката», вдохновленной мексиканскими мотивами и одноименным фильмом Роберта Родригеса и Квентина Тарантино.

Участники высоко оценили организацию соревнований, отметив атмосферу, внимание к деталям и назвав трассу одной из лучших.

Фото: пресс-служба «Гонки Героев»

Именно тематическое оформление остается главной особенностью «Гонки Героев» в Менделеевске. В этом году организаторы дополнили программу новыми событиями. За день до старта состоялось открытие кемпинга «Бондюга Твистер».

Перед этим по центральным улицам города прошел мотопробег с участием клуба «Ночные волки». Около 50 байкеров завершили маршрут в кемпинге, где для гостей устроили файер-шоу, показ техники и рок-концерт группы The Mood.

Генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров рассказал, что организаторы ежегодно стараются расширять программу фестиваля. По его словам, мероприятие давно перестало быть только спортивным соревнованием и стало семейным праздником, где каждый может найти занятие по интересам.

Фото: пресс-служба «Гонки Героев»

В этом году на площадке фестиваля впервые появились аэростаты. На закате в небо поднялись воздушные шары с портретом Дмитрия Менделеева, прокатиться на них можно было бесплатно. На реке Тойма организовали сплавы на сапбордах, а в фан-зоне посетителям предложили посидеть в кабинах грузовиков команды «КАМАЗ-мастер», побеждавших на международных ралли.

Вечером для гостей прошел рок-концерт. Хедлайнером стала группа «Рок-Острова». Также выступили Jukebox Trio, The Mood, казанская группа «ЖИВаGO» и духовой коллектив JUST BRASS.

Еще одной новинкой стало открытое голосование за лучший костюмированный взвод. Сначала победителей определяли в интернете, после чего жюри выбрало лучших из трех финалистов. Победителем стала команда Менделеевской центральной районной больницы.

Фото: пресс-служба «Гонки Героев»

В корпоративном чемпионате первое место заняла команда «Аммоний», второе – КАО «Азот», третье – Казанский вертолетный завод.

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин сообщил, что организаторы уже собирают отзывы участников и гостей, чтобы сделать фестиваль еще лучше в следующем году. По его словам, первые отклики оказались исключительно положительными, при этом уже появились идеи, чем удивить гостей «Гонки Героев» в 2027 году.

Завершился фестиваль праздничным салютом над самым высоким препятствием трассы – «Эверестом». На протяжении всего дня программа «От рассвета до заката» объединила в Менделеевске почти 15 тыс. участников и гостей.