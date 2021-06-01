Фестивали джинсов и мороженого: Санникова рассказала о самых ярких событиях лета в Казани

Этим летом жителей и гостей столицы Татарстана ждет множество интересных событий. В Казани пройдут фестивали «Печән базары» и «Казан сөлгесе», Сабантуй, «Книгафест», «Велофест» и другие масштабные мероприятия. О них рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова на брифинге в Казани.

«Гостям города будут интересны мероприятие на территории Старо-Татарской слободы. Здесь 29 и 30 августа пройдут фестивали татарского дизайна и городской культуры «Печән базары» и «Казан сөлгесе» на набережной озера Кабан. На Кремлевской набережной с 25 по 27 июня пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета», 3 июля будет организован Сабантуй и ярмарка, а 10 июля на фестивале красок гости смогут осыпать друг друга ярким порошком под живую музыку», - сообщила она.

19 июня в парке Победы пройдет Всероссийский турнир по брейк-дансу, а 27 июня в парках и скверах пройдет День молодежи. Спикер также отметила оригинальный проект «Книгафест», который состоится 6 июня в Лядском саду. Его программа будет посвящена Году науки и технологий в России, а также Году родных языков и народного единства в Татарстане.

С 7 по 13 июня в Казани пройдет международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». 26 июня празднование Сабантуя состоится сразу на трех площадках – в поселках Мирный, Дербышки и в лесопарке Лебяжье. Народные гуляния, игры, концертная программа также пройдут на территории международного конноспортивного комплекса.

3 июня в КЦ «Московский» состоится фестиваль джинсовой культуры. На его открытии запланирован танцевальный флеш-моб. Кроме того, в этом году в Казани пройдут ночной «Велофест», фестиваль национального костюма и гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В хорошую погоду жители и гости столицы Татарстана смогут прокатиться по озеру Кабан и Казанке на лодках и катамаранах.