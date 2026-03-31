Фестиваль «Звезды гостеприимства» установил гастрономический рекорд России в 2026 году

Фестиваль «Звезды гостеприимства» по итогам 2026 года вошел в Гастрономическую книгу рекордов России как самый масштабный в стране. За 10 лет проект объединил 1 100 участников из 5 стран и 30 городов в 13 номинациях.

31 марта на сцене ПГУФКСиТ прошла церемония награждения победителей. Кубки, дипломы и сертификаты на 50 тыс. рублей получили представители отелей, ресторанов и туристских компаний, вручил награды мэр Казани Ильсур Метшин.

«В прошлом году мы приняли более 5 миллионов туристов <...> Безусловно, в этом большая ваша заслуга – работников отелей, кафе и ресторанов, которые каждый день создают особую атмосферу добра, гостеприимства, физического и душевного комфорта», – отметил мэр.

Директор Комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили подчеркнул, что фестиваль стал не только конкурсом, но и профессиональным сообществом для обмена опытом. В деловой программе обсудили устойчивый туризм и разработали 12 инициатив по развитию доступного и экологичного сервиса.

Участники соревнований приехали из 29 регионов России. Фестиваль стал платформой для 20 новых коллабораций, направленных на развитие устойчивой туристской среды Казани.