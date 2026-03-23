Экономика 23 марта 2026 10:39

Фестиваль «Звезды гостеприимства» пройдет в Казани с 29 по 31 марта

В Казани с 29 по 31 марта пройдет IV Межрегиональный фестиваль профессионального мастерства «Звезды гостеприимства» – мероприятие, которое за четыре года из городского профессионального конкурса выросло в масштабное межрегиональное событие. Об этом сообщила и.о. руководителя комитета по туризму Казани Гузель Сальманова на деловом понедельнике.

«Сегодня это ключевая отраслевая площадка не только республики, но и всего Поволжского федерального округа, напрямую работающая на решение стратегических задач: повышение качества туристических услуг, престиж профессий сферы гостеприимства и укрепление кадрового потенциала», – заявила она.

Сальманова подчеркнула, что на участие в конкурсе было подано 327 заявок, из них для прохождения в финал отобрано 199 заявок.

«Это абсолютный рекорд за всю историю фестиваля. 32% участников представляют регионы за пределами Татарстана. К нам едут специалисты из 29 городов – от Хабаровска и Иркутска до Сочи, Грозного и, конечно же, наших поволжских соседей», – добавила Сальманова.

#Туризм #Казань #Деловой понедельник
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

