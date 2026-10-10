Фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО»: «республика котиков», гигантский мастиф и мухоловки

На площадке «Казань Экспо» проходит первый в республике семейный фестиваль «ЗООФЕСТ». Свыше двух тысяч видов животных, рептилий и растений, чемпионат Татарстана среди собачьих пород и «дефиле ретривера» - обо всем этом в репортаже «Татар-информа».





«Республика котиков»

В центральном павильоне кластера «С» комплекса «Казань Экспо» сегодня многолюдно и шумно. Фестиваль «ЗООФЕСТ ЭКО» уже дважды проходил в Москве и, по оценке Минсельхоза РФ, в этом году вошел в пятерку крупнейших мероприятий, посвященных животным. За два фестивальных дня на московской площадке «Крокус Экспо» организаторам удалось собрать 60 тысяч посетителей. Один павильон «Казань Экспо» несколько меньше, но организаторы планируют за один день принять около 15 тысяч гостей.

«Мы подумали с командой: у нас есть прекрасные регионы, Казань – это «республика котиков», более 27% котиков живет в Татарстане. Естественно мы выбрали Казань, где, к тому же, развивается дог-френдли направление», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» соорганизатор «ЗООФЕСТ», руководитель проекта «Найди друга» Виктория Писаренко.

Один из принципов фестиваля – все мероприятия здесь проводятся бесплатно, а организуется и развивается он при поддержке многочисленных партнеров. В Казани выставили суммарно более двух тысяч экспонентов от столов с комнатными растениями до мини-парка альпак.

«Мы за то, чтобы доносить до людей информацию от профессионалов простым языком», – сказала Виктория о главной идее фестиваля.

Специалисты здесь имеют более чем трехлетний опыт работы в своих отраслях. Они могут рассказать, как содержать аквариумных рыбок и ухаживать за растениями, во что на самом деле встанет содержание немецкого дога, сколько генетических проблем у мальтипу.

«Это не только про милый контактный зоопарк. Мы как раз против этого, поэтому проводим это мероприятие очень редко. Все участники были на подобных мероприятиях неоднократно, это животные не из частного дома, а постоянные экспоненты профессиональных выставок», – отметила Писаренко.

Организацией фестиваля занимаются «PetsExpo» и проект «Найди друга», который с 2008 года пристраивает животных по регионам.

«Мы хотим, чтобы люди ответственно относились к животным. Проблема в том, что зачастую информация, которую мы получаем, не соответствует действительности, и мы хотели создать проект, где бы этого не происходило. Мы за то, чтобы люди лично общались с заводчиками, не боялись задавать вопросы, повышали уровень образованности, связанной с животными», – добавила Виктория.

«Собаки-проводники меняют мир незрячего человека»

Одни из самых оживленных и шумных площадок – это «Звездный пес», где проводятся мастер-классы, выступления и танцы собак с хозяевами, и непосредственно «Выставка собак» – международный чемпионат на кубок Республики Татарстан среди всех пород.

Площадка «Звездный пес» состоит из трех зон: главный ринг, где как раз и можно застать «дефиле ретриверов» и послушать лекции; детская зона с творческими активностями; зона Республиканской библиотеки для слепых и слабовидящих, где представлены макеты достопримечательности республики и проводятся мастер-классы для незрячих.

«Мы рассказываем про кинологический спорт, занятия, которые можно провести с собакой. Вы завели питомца, но с ним можно не просто гулять в парке, но и пройти трюковую дрессировку, поставить танец с собакой, заниматься поисково-спасательной работой», – поделилась основатель и руководитель организация «МИРА» Юлия Пашкова.

Название «МИРА» родилось из прозвища собаки-поводыря Юлии. Мира помогла хозяйке вернуться к активной и самостоятельной жизни после того, как у нее началось ухудшение зрения.

«Собаки-проводники меняют мир незрячего человека и своими выступлениями показывают, что собака – это не просто домашний питомец, а настоящий трудяга», – рассказала Юлия.

Тем временем в толпе между многочисленными выставками прилег на полу массивный 76-килограммовый французский мастиф, с которым обнимались и фотографировались дети и взрослые. Собаку зовут «Биг Босс» или, более официально, «Гильдеборг Оскар Оглушительный Успех», и она отдыхала вместе со своей хозяйкой Дилярой.

Когда-то таких мастифов разводили на потеху публике, выставляя их на бои, например, с ослами, однако сейчас это очень спокойные и миролюбивые животные. За спиной «Биг Босса» большое количество побед на различных выставках, и ее чемпионскую династию продолжают уже ее дети, внуки и правнуки, которые живут не только в России, но и во Франции, на родине этой породы.

Международный статус чемпионата Татарстана

«Сегодня в рамках фестиваля «ЗООФЕСТ», который несет любовь к животным, где можно познакомиться с разными видами животных, Союзом кинологических организаций России представлены также международная выставка и показ пород собак – более 50-ти», – сообщил «Татар-информу» президент СКО России Владимир Уражевский.

Собаки, которые получают первые места, будут удостоены звания «Чемпион Татарстана», что в рамках Союза кинологических организаций случится впервые. Здесь принимают участие собаки из многих регионов России.

Чемпионату Татарстана присвоен международный статус, и победителю присваивается титул кандидата «CACIB». Собака, которая соберет один российский и один зарубежный «CACIB», может претендовать на звание международного чемпиона.

«Поздравляем Татарстан, здесь впервые проходит это грандиозное мероприятие в таком прекрасном экспо-форуме, который может претендовать на звание одного из ведущих в России и мире», – сказал президент СКО России.

Параллельно с выставками собак и кошек, буквально между двумя этими площадками, расположена зона выставки-пристройства проекта «ЗооЗабота». Здесь любой желающий может совершенно бесплатно забрать домой и официально одомашнить бездомную собаку или кошку. Животные уже обработаны от паразитов и прошли полный курс вакцинации, стерилизации или кастрации. Всего здесь 16 собак и 35 кошек.

Несмотря на большой ажиотаж, до полудня никто не решился подарить дом кому-то из пристраиваемых животных. Однако во время разговора «Татар-информа» с председателем «ЗооЗаботы» Марией Киселевой первая из 35 кошек нашла своих новых хозяев.

Непентесы, колонии муравьев и сколопендры

Помимо привычных собак и кошек на выставке можно встретить и менее очевидных питомцев. Например, змей, скорпионов, жуков и сколопендр. Как описала такой вид питомцев одна из хозяек, эти существа подойдут тем, кто готов дарить любовь, не получая ее в ответ, – те же змеи даже не запомнят своих хозяев.

Эти «примитивные питомцы» почти не требуют ухода, а некоторые даже опыта, как, например, азиатские скорпионы. А вот сколопендра – быстрый и агрессивный «зверь», который может и больно укусить.

Среди любопытных экземпляров и техасский полоз с очень редкой мутацией – лейцизмом. Илья Хлебников – частный заводчик из Калуги, в его коллекции несколько тысяч таких необычных животных. Он активно пропагандирует культуру разведения террариумных животных.

«Змеи – одни из самых простых в содержании животных. На уход за ними уходит около часа времени в месяц. Маленькие змеи едят всего раз в неделю, а взрослые – раз в две недели», – объяснил корреспонденту «Татар-информа» Илья.

Другой любопытный вид питомцев – муравьи. Такое хобби, по словам сотрудника «AntsMinsk» Александра, очень расслабляет, а некоторые даже носят муравьев на работу – в небольшом контейнере развивается целое государство.

Начинается домашний муравейник со взрослой самки и первого поколения рабочих. Со временем колония разрастается, и базовую комплектацию контейнера они заполнят примерно за год. По словам Александра, за три года численность колонии вырастет примерно до тысячи насекомых, но дальше у них активируется природный барьер.

Заключительная зона «ЗООФЕСТ ЭКО» – зона растений, которая начинается с точки для свопа (обмена), где любой желающий может оставить или забрать комнатное растение. Здесь также, само собой, не только рассказывают о растениях, но и продают их. Среди декоративных и самых неприхотливых, но привычных видов есть и совершенно необычные, как, например, непентес или комнатная мухоловка.

«Каждый новый листик формирует новую ловушечку, они разрастаются сами по себе. Непентесы сами выделяют определенный сок, который приманивает насекомых. Ничего, кроме сока, они в воздух не выделяют и абсолютно безопасны для детей. Это довольно распространенное растение», – рассказала руководитель магазина комнатных растений Алина.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»