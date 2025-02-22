Фестиваль зимней рыбалки «KZN FISH УХА 2025» собрал 600 участников со всей России

В Алексеевском районе Татарстана прошел фестиваль зимней рыбалки «KZN FISH УХА 2025». Он собрал около 600 любителей рыбной ловли не только из республики, но и из других регионов России.

«Фестиваль «KZN FISH УХА» проводится уже десять лет, в этом году у нас юбилей. Идея возникла давно, когда мы с друзьями ездили на зимнюю рыбалку. В какой-то момент решили ввести систему с призами, которые забирал тот, кто поймал самую большую рыбу. С каждым годом масштаб стал расти, люди приезжают и получают удовольствие», – отметил организатор мероприятия Олег Маркухин.

Рыбаки из разных регионов страны собрались на берегу Камы, чтобы соревноваться в ловле четырех видов рыбы: берша, судака, щуки и окуня. Гостей ждали свежая уха, конкурс на скоростное бурение среди мужчин, женщин и детей, а также лотерея.