news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 22 февраля 2025 20:41

Фестиваль зимней рыбалки «KZN FISH УХА 2025» собрал 600 участников со всей России

В Алексеевском районе Татарстана прошел фестиваль зимней рыбалки «KZN FISH УХА 2025». Он собрал около 600 любителей рыбной ловли не только из республики, но и из других регионов России.

«Фестиваль «KZN FISH УХА» проводится уже десять лет, в этом году у нас юбилей. Идея возникла давно, когда мы с друзьями ездили на зимнюю рыбалку. В какой-то момент решили ввести систему с призами, которые забирал тот, кто поймал самую большую рыбу. С каждым годом масштаб стал расти, люди приезжают и получают удовольствие», – отметил организатор мероприятия Олег Маркухин.

Рыбаки из разных регионов страны собрались на берегу Камы, чтобы соревноваться в ловле четырех видов рыбы: берша, судака, щуки и окуня. Гостей ждали свежая уха, конкурс на скоростное бурение среди мужчин, женщин и детей, а также лотерея.

#зимняя рыбалка #Алексеевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ураза-2025: когда начнется и закончится Рамадан и что запрещается мусульманину в пост

Ураза-2025: когда начнется и закончится Рамадан и что запрещается мусульманину в пост

21 февраля 2025
Сила духа и память о герое: в Челнах исполнили мечту 6-летнего Ильнара

Сила духа и память о герое: в Челнах исполнили мечту 6-летнего Ильнара

21 февраля 2025