Фестиваль ягод «Жиләкле» стартовал в Казани

Сегодня в Казани на улице Краснококшайской открылся первый фестиваль «Жиләкле»: ягодные встречи». Мероприятие, посвященное богатым ягодным традициям этого исторического места, объединило жителей Казани, местных фермеров и стремление возродить память о древней деревне Жиләкле, существовавшей здесь 500-600 лет назад.

Прибывший на фестиваль глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков подчеркнул глубокую символику события: «Название "Жиләкле" – не просто красивое слово. Так называлась деревня, существовавшая здесь последние 500-600 лет. Да и площадка выбрана не случайно – это самая окраина исторической Ягодной Слободы, в состав которой и входила Жиләкле. Позже она стала Ягодной Поляной, и именно в этом году мы празднуем 200 лет с момента вхождения этой деревни в состав Казани».

Действительно, в исторической Ягодной Слободе деревня Жиләкле славилась своими ягодными плантациями и плодородными землями, что способствовало изобилию различных ягод. Это историческое наследие отразилось в организации фестиваля, на котором можно познакомиться с ягодами и продуктами из них, произведёнными именно в Татарстане.

Главная задача фестиваля, по его словам, – создать комфортное пространство для жителей близлежащих микрорайонов. Чтобы люди могли в выходной день получить удовольствие: прогуляться с детишками, поесть свежих ягод, послушать музыку, посмотреть на выступление скоморохов.

Также одной из ключевых целей «ягодного феста» стала поддержка местных фермеров. Жаворонков признался, что собрать участников было непросто: «Представители фермеров на наших круглых столах высказывали пожелание о представлении, о рынках сбыта. Поиск вели активно и нестандартно: искали их и среди номинального списка крестьянско-фермерских хозяйств, и даже на трассе останавливались и предлагали принять участие»

«У нас - эксклюзивные сорта клубники итальянской селекции: "Вивара", "Мурана", "Эльсанта" – это чистая Италия. Выращиваем без химии, только на биологических микроэлементах, которые нужны человеку. Ягода у нас – всегда свежая, мы каждый день ее собираем и каждый день развозим клиентам. Наша визитная карточка сегодня – клубника в бельгийском шоколаде. Получается такой вкусный, натуральный десерт», – рассказала о своей продукции Алина Хайдарова из Высокогорского района.

Яркую программу летнего праздника создают веселые скоморохи, ведущий и диджей. На прилавках представлено изобилие свежих ягод – клубника, смородина, малина, черника, голубика, жимолость, а также продукты их переработки: ароматное варенье, соки, мороженое и популярные гонконгские вафли с ягодной начинкой.

За каждым лотком на фестивале – своя история и любовь к земле. Юлия Иванова, представляющая хозяйство из Пестречинского района (д. Скородумовка), с гордостью рассказала о своей продукции: «Мы выращиваем яблони, салат айсберг и ягоды: клубнику, малину, жимолость. Наша клубника очень сладкая, особенно сейчас. Летняя ягода уже не плодоносит, а ремонтантные сорта будут радовать до холодов – собираем до середины октября. Жимолость в этом году преподнесла сюрприз: она очень ранняя, обычно бывает в мае, но из-за погоды плодоносит вместе с клубникой до сих пор!»

Фестиваль «Жиләкле»: ягодные встречи» проходит сегодня с 10:00 до 16:00.