Фестиваль «Вышитая Россия» в Чувашии объединил Татарстан и еще 69 регионов страны

Фото: портал органов власти Чувашской Республики.

Глава Чувашии Олег Николаев дал старт Всероссийскому фестивалю «Вышитая Россия» в Чебоксарах. Проект объединил 70 российских регионов, в том числе ДНР и ЛНР, а также более 150 мастеров, этнографов и художников, представивших свои вышитые географические карты.

«Приходите, получите невероятные ощущения красоты и мощи нашей необъятной и непобедимой Родины, зарядитесь энергией и вдохновением!» — пригласил гостей Олег Николаев, написав в своем телеграм-канале.

Выставку вышитых карт регионов можно будет посетить до 20 августа. Фестиваль стал продолжением прошлогоднего проекта Чувашии «Вышитая карта России», который поддержал федеральный Минкульт. Первыми регионами, которые присоединились к инициативе, стали Камчатский край, Белгородская, Курганская, Псковская и Самарская области.