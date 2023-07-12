Фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» в Болгаре примет 50 тысяч зрителей

В субботу, 15 июля, в Татарстане стартует грандиозный фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении». Гостей праздника ждут показы спектаклей по мотивам эпосов народов мира, выступления современных фолк-музыкантов, творческие лаборатории, а также возможность окунуться в средневековую атмосферу ярмарки. Об этом журналистам рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

«Сколько бы мы ни инвестировали в различные культурные институции, если в них не будет творчества, то не будет и самой жизни. Сегодня развивается множество культурных площадок, в том числе остров-град Свияжск, Казанский Кремль и другие пространства. За первое полугодие нынешнего года прошло более 400 спектаклей – это в два раза больше, чем в прошлом году. Сегодня есть востребованность, что не может не радовать», – поделилась министр.

Как отметила Аюпова, место проведения масштабного фестиваля выбрано не случайно. «Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов не раз упоминали о том, что несмотря на свою отдалённость на территории Болгара должны проходить множество различных событий, которые смогут раскрыть потенциал, глубинную историю Болгар и всей этой территории», – подчеркнула спикер.

По словам министра культуры, фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении» соберёт более 50 тыс. участников не только из Татарстана и регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Торжественное открытие состоится 15 июля в 18:00. В этот день запланирован показ драмы по мотивам эпоса «Калевала» и праздничный концерт. Его хедлайнером станет заслуженная артистка РТ Ильсия Бадретдинова.

Отметим, что фестиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам первого грантового конкурса 2023 года. Проект является уникальной площадкой для объединения представителей разных национальностей и стран, направлен на продвижение и популяризацию культуры народов России как внутри страны, так и за рубежом.