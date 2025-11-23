Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В КРК «Пирамида» в Казани прошел гала-концерт фестиваля «Восточный базар».

В церемонии закрытия концерта принял участие генпродюсер фестиваля, директор Общественного фонда татарской культуры РТ им. Рашита Вагапова, профессор Казанского государственного института культуры Рифат Фаттахов. Он поблагодарил Раиса РТ за поддержку и помощь, а участников и аудиторию – за активное участие.

«Огромное вам спасибо! Фестивальный марафон "Восточный базар" в Казани длиною 12 дней подходит к своему завершению. Даже не верится, все эти 12 дней прошли как мгновение. Эти дни для нас стали не только моментом единения наших стран, наших регионов, наших народов, наших культур, но и моментом единения наших сердец», – заявил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам генпродюсера «Восточного базара», в сегодняшнем концерте приняли участие 326 артистов из разных стран и регионов.

На сцене выступили коллективы, певцы и танцоры из регионов России (ЛНР, Республика Крым, Чеченская Республика, Калмыкия, Хакасия, Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Тыва и Алтай), Киргизии, Марокко, Узбекистана, Китая, Казахстана, Катара, Туркменистана, Египта, Ливана, Абхазии, Саудовской Аравии, Ирана, Сербии, Индии и Гагаузии.

Почти все участники исполнили танцы и песни в национальных костюмах, а также с музыкальными инструментами своего народа. Так, вокальный дуэт Евдокии и Ильи Кеся из Гагаузии представили песню с национальным молдавским инструментом – наем.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы приехали из города Комрат. Гагаузы – народ, проживающий на юге Молдовы. Тюркоязычный, но при этом исповедующий православие. Мы в первый раз приехали в этом году в Татарстан, в первый раз участвуем в этом международном фестивале. Исполняли мы свою авторскую песню на гагаузском языке. "Birlik" в переводе означает "единство". В Казани мы очень счастливы оказаться, также нам бы хотелось посетить Турцию с концертом», – рассказывали они.

Танцоры коллектива «Дербент» из Дагестана представили аварский и кумыкский танцы. Художественный руководитель группы Мурат Талибов подчеркнул, что международный фестиваль прошел на высшем уровне.

«В каждой стране и в каждом коллективе есть своя эстетика, свой колорит, поэтому понравились все номера по-своему. Мы успели познакомиться с участниками из Сербии, Китая и Ливана», – заявил Талибов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музыкальный дуэт сестер Гобович из Белграда (Сербия) выразил благодарность и признательность Татарстану за организацию фестиваля. Мария и Марина отметили, что в следующем году они вернутся в Казань снова.

«Мы уже выступали с концертами в Москве и Санкт-Петербурге и получили замечательные впечатления в обоих городах, поэтому хотели бы снова посетить их, а также Казань, с которой у нас остались прекрасные воспоминания об этом фестивале. Сегодня мы исполнили песню на сербском языке "Я хочу петь", которую написала Марина. Она о любви к музыке и танцу, а также о том, что как бы ни было иногда трудно, в музыке есть спасение. Вообще, наша музыка говорит о вере, традициях, семейных ценностях и любви», – поделились сестры-певицы.

Отметим, фестиваль «Восточный базар» стартовал в столице Татарстана в 2022 году и собрал 20 стран и регионов.