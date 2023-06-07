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Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет 15-16 июля
Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет с 15 по 16 июля. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
«Планируется, что 15-16 июля пройдет фестиваль “Вкусная Казань” на территории рядом с Центром семьи “Казан”», - сказал он.
Ранее директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заявляла, что в этом году тематикой фестиваля станет десятилетний юбилей с проведения в столице Татарстана Всемирной летней Универсиады.
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