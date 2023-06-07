news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 7 июня 2023 13:27

Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет 15-16 июля

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет с 15 по 16 июля. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Планируется, что 15-16 июля пройдет фестиваль “Вкусная Казань” на территории рядом с Центром семьи “Казан”», - сказал он.

Ранее директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заявляла, что в этом году тематикой фестиваля станет десятилетний юбилей с проведения в столице Татарстана Всемирной летней Универсиады.

#Сергей Иванов #вкусная казань
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное