Фестиваль «Вкусная Казань» пройдет 15-16 июля

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет с 15 по 16 июля. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Планируется, что 15-16 июля пройдет фестиваль “Вкусная Казань” на территории рядом с Центром семьи “Казан”», - сказал он.

Ранее директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова заявляла, что в этом году тематикой фестиваля станет десятилетний юбилей с проведения в столице Татарстана Всемирной летней Универсиады.