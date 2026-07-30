Фестиваль «Великий Болгар» пройдет в Татарстане после трехлетнего перерыва

Фестиваль «Великий Болгар» в 2020 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исторический фестиваль «Великий Болгар» вновь состоится в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике после трехлетнего перерыва. Мероприятие пройдет 8 и 9 августа на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для гостей подготовят 21 тематическую площадку, рыцарские турниры, состязания по историческому средневековому бою, концертную и семейную программы. Организаторы ожидают более 12 тыс. посетителей. Вход на фестиваль будет свободным.

Исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин отметил, что за время перерыва организаторы существенно обновили программу.

«Мы очень рады, что спустя три года фестиваль снова состоится в Болгаре. За это время мы подготовили новые форматы, усилили программу. В этом году зрителей ждет увеличенный конный турнир – восемь рыцарей вместо четырех-шести, больше поединков в лиге исторического средневекового боя, командные бои пять на пять и десять на десять. Фестиваль станет мощнее, зрелищнее и интереснее, чем когда-либо. И как всегда – все по-настоящему», – рассказал он.

Участниками фестиваля станут реконструкторы из Татарстана, других регионов России, а также Китая, Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии. Хедлайнерами музыкальной программы выступят Юлия Чичерина и группа «Мещера». Кроме того, впервые в России группа Arida Vortex представит программу в сопровождении оркестра Renaissance.

Для детей и родителей будет работать семейная площадка с лабиринтами, мастер-классами по ремеслам и мягким спортивным мечом. В воскресенье любой желающий сможет попробовать себя в стрельбе из лука – организаторы проведут отдельный турнир для зрителей.

Фестиваль проводится при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».