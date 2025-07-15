Фестиваль «В культуре вместе» открылся в Высокогорском районе РТ

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В селе Чирша Высокогорского района Татарстана стартовал фестиваль «В культуре вместе», который будет проходить в разных локациях республики все лето. Мероприятие организовано Штабом общественной поддержки «Единой России» в РТ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Событие объединило 70 представителей библиотек, домов культуры и других учреждений со всего Татарстана. Фестиваль стал площадкой для обмена опытом и поиска вдохновения для новых культурных проектов. В программу вошли как образовательные, так и творческие форматы.

«Нам важно поддерживать культуру не только в городах, но и в сельских поселениях. Фестиваль «В культуре вместе» – это по-настоящему республиканский проект: он пройдет в восьми районах и соберет около 500 работников культуры. Такие мероприятия дают новые идеи, объединяют для совместных проектов и заряжают вдохновением, чтобы радовать жителей всего Татарстана», – заявил руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев.

Штаб также реализовал на фестивале акцию «Книги – сельским библиотекам». В библиотеку Высокогорского района были переданы новые книги для пополнения фонда. Эта инициатива уже помогла десяткам сельских библиотек Татарстана получить современные и востребованные издания.

Гости фестиваля приняли участие в интеллектуальной викторине «БӘЙГЕ» на тему культуры, а затем посетили методический семинар и практическое занятие по креативному проектированию в культурной сфере. Их провели заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева и пресс-секретарь штаба Александра Мухина. Завершил акцию праздничный концерт с участием артистов Высокогорского района.

«После семинара почувствовала, что наша работа – часть большого просветительского процесса. Эта встреча оказалась настоящей находкой – столько практических инструментов и идей для наших проектов! Особенно вдохновило общение с коллегами из других районов: мы обсудили, как можно оживить сельские библиотеки и привлечь молодёжь. Уезжаю отсюда с чётким планом, что попробуем в нашем районе уже в этом году», – поделилась впечатлениями сотрудница библиотеки Лилия Исламова.

Фестиваль «В культуре вместе» только начался. Он нацелен на укрепление культурных связей, обмен лучшими практиками и поддержку людей, которые каждый день трудятся над сохранением и развитием культурного наследия Татарстана.