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Общество 9 февраля 2024 14:50

Фестиваль в Казани соберет более 300 любителей единоборств со всей республики

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В предстоящее воскресенье, 11 февраля, в казанском спорткомплексе «Бустан» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Событие соберет более 300 любителей единоборств со всей республики.

Мероприятия будут проходить в Казани в четвертый раз. Программа включает чемпионат, первенство, конкурсы поединков и учебные схватки по различным дисциплинам всестилевого каратэ, соревнования по ката.

Кроме того, Республиканский центр Форпост представит выставку «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны».

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