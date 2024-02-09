Фестиваль в Казани соберет более 300 любителей единоборств со всей республики

В предстоящее воскресенье, 11 февраля, в казанском спорткомплексе «Бустан» пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Zа будущее». Событие соберет более 300 любителей единоборств со всей республики.

Мероприятия будут проходить в Казани в четвертый раз. Программа включает чемпионат, первенство, конкурсы поединков и учебные схватки по различным дисциплинам всестилевого каратэ, соревнования по ката.

Кроме того, Республиканский центр Форпост представит выставку «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны».