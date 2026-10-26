Фестиваль «Театральное Приволжье» принимает заявки на восьмой сезон

Продолжается приём заявок на VIII сезон Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Заявки принимаются до 18 ноября, сообщает Минкульт РТ.

К участию допускаются детские труппы с артистами от 6 до 17 лет включительно и молодёжные коллективы, в которых участникам от 18 до 35 лет.

Фестиваль объединяет театральные коллективы из 14 регионов Приволжского федерального округа. Проект проводится с 2019 года и направлен на поддержку любительских театров, популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодёжи. В прошлом сезоне в нём участвовали более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи творческих коллективов.

В VIII сезоне региональный отбор пройдёт в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий спектаклей) и очный (показы лучших постановок). Работы участников оценит региональное экспертное жюри, в состав которого войдут театральные деятели, лидеры общественного мнения в сфере культуры, представители региональных отделений Союза театральных деятелей Российской Федерации.

По итогам отбора в окружной финал выйдут 28 спектаклей – по одному детскому и молодёжному спектаклю от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа. Эксперты сформируют рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых жюри определит победителей и лауреатов фестиваля. Видеозаписи всех спектаклей, ставших финалистами, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты» и станут доступны для свободного просмотра.

В VIII сезоне сохраняются традиционные номинации: «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Имена лауреатов объявят 27 марта 2027 года в Ижевске во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля и показы спектаклей коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Победители в номинациях «Лучший молодёжный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат гранты на постановку нового спектакля или по решению организаторов будет предоставлена возможность принять участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

Фестиваль «Театральное Приволжье» направлен на популяризацию молодёжного театрального искусства, расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, а также сохранение лучших театральных традиций.

Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Удмуртской Республики и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.