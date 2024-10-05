Фестиваль «Театральное Приволжье» начал прием заявок на участие в региональном этапе

Начался прием заявок на участие в новом VI сезоне Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». О сроках подачи заявок и результатах прошлого сезона рассказал региональный оргкомитет фестиваля на пресс-конференции «Татар-информа».

«Фестиваль объединяет театральные сообщества всех регионов и является самым масштабным театральным проектом округа», — подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Проект направлен на популяризацию тетарльного искусства среди молодежи, поддержку и развитие молодых коллективов и сохранение театральных традиций. Натфуллин также отметил, что в соотвествии с рекомендациями принятыми на федеральном уровне в каждом общеобразовательном заведении должен действовать театральный кружок. Фестиваль проходит под «патронажем» полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

С 11 сентября начался прием заявок на участие в фестивале, который закончится 15 ноября. Затем в течении полутора месяцев экспертная комиссия отберет спектакли, которые представят республику Татарстан на региональном уровне.

Окружной этап пройдет с января по февраль 2025 года. 27 марта в Ижевске будут объявлены финалисты проекта.

За последние три года охват фестиваля составил 20 тысяч участников. За пять лет — около 60 тысяч. По словам замминистра культуры РТ, этот прирост подтверждается численными показателями республики — в прошлом году Татарстан стал лидером по количеству отправленных заявок.

В прошлом сезоне второе место в номинации «Детские театральные коллективы» заняла детская татарская театральная студия «Без» ТО «Апуш». Также в прошлом сезоне РТ стал единственным регионом, представившим инклюзивный спектакль «Нормально», занявший седьмое место.

«Фестиваль "Театарльное Привольжье" — это просто какой-то праздник. Для детей из «Апуш», которые представили национальный детский театр, это большая честь и ответственность. Нам особенно приятно, что национальный театр, несмотря на языковой барьер, оценен по достоинству членами жюри», — поделилась впечатлениями о прошлом сезоне руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова.