Фестиваль татарской музыки «Мирас» объединяет классиков и современников

ГАСО РТ проводит XI Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Накануне прошло открытие и первый концерт фестиваля.

Фестивалю «Мирас» уже 11 лет, и все эти годы он приобщает слушателей к культурному наследию Татарстана. Этот год – особенно знаковый, так как на него приходится сразу три юбилея.

«Нынче фестиваль особенный, потому что очень важная дата у главного исполнителя этого фестиваля – Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Он отмечает 60 лет со дня основания», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» научный руководитель мероприятия, профессор и заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.

Первая программа – Жигановская. К 115-летию одного из основоположников татарского профессионального музыкального искусства прозвучали арии из опер «Алтынчеч» и «Джалиль». Совместно с артистами ГАСО РТ выступили лауреаты российских и международных конкурсов Динар Шарафетдинов и Сюмбель Киямова.

«Для татарстанцев это важно. Здесь мы слышим наших национальных композиторов, наши национальные мелодии, чтобы не забыть наше наследие», – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Киямова.

Вместе с яркими солистами, педагогами Казанской консерватории выступил сводный хор Казанского музыкального колледжа и специальной школы при консерватории. По словам Дулат-Алеева, «объединились все три ступени музыкального образования», чтобы исполнить кантату «Республикам минем».

Вторая программа, которая прозвучит 7 февраля, будет посвящена Габдулле Тукаю. В этом году исполняется 140 лет со дня рождения великого татарского поэта. В программе – симфоническая картина «Кырлай» Назиба Жиганова, фрагменты из балета «Су анасы» Энвера Бакирова, арии из оперы «Любовь поэта» Резеды Ахияровой и другие произведения, созданные на тексты классика. Дирижер – заслуженный деятель искусств РТ, председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал. Солисты – Сюмбель Киямова и заслуженный артист РТ Ильгиз Мухутдинов.

В третьей программе 11 февраля прозвучат премьеры современных татарских композиторов, в том числе молодых: Миляуши Хайруллиной, Ильяса Камала, Рашида Калимуллина, Эльмиры Галимовой, Радика Салимова, Рената Хакимова, Эльмира Низамова и Ильгама Байтиряка.

Вместе с ГАСО РТ в концерте примут участие Государственный камерный хор Татарстана под руководством Миляуши Таминдаровой, солисты – концертмейстер Госоркестра РТ, концертмейстер первых скрипок Алина Яконина, заслуженные артисты РТ Артур и Эльза Исламовы. Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова Тао Линь.

«Классики и современники – они вместе. Надо увидеть, как татарская музыка развивается, движется и как себя чувствует сегодня. Хотя фестиваль называется „Мирас“, или „Наследие“, присутствие в нем молодых композиторов очень важно. Это будущее», – заявил Дулат-Алеев.

За 11 лет у фестиваля, разумеется, сложилась своя преданная аудитория, которая каждый год в начале февраля приходит услышать симфоническую классику в исполнении коллектива мирового уровня. Однако за видимой и слышимой частью скрывается и другая, не менее важная работа.

«Когда фестиваль только начинался, мы увидели, что нотные архивы нашей татарской классики находятся в очень плачевном состоянии», – пояснил Вадим Дулат-Алеев.

Например, так было с одной из симфоний Аллагиара Валиуллина, которая исполнялась лишь однажды в 1957 году в Декаду татарского искусства в Москве, а затем легла на полку. Поэтому продолжается работа по восстановлению нотного материала, и в ней принимают участие как музыковеды, так и композиторы.

Фестиваль стал важной платформой для сохранения и популяризации национальных музыкальных традиций, способствуя более глубокому осмыслению татарской музыки и укреплению среди публики чувства причастности к ее культурной самобытности.