«Фестиваль талантливых детей и молодежи»: как Татарстан собирает будущее республики

Сегодня в Казани проходит Республиканский фестиваль талантливых детей и молодежи. Этот масштабный проект объединяет более 1000 участников — юных дарований, их родителей и педагогов. В рамках фестиваля каждый школьник Татарстана может познакомиться с возможностями для развития в науке, спорте или творчестве. Организаторами мероприятия выступили «Казанский Университет Талантов», Минобрнауки РТ и Движение Первых.

«Наш фестиваль для самых талантливых детишек проходит так масштабно впервые. Школьники знакомятся с ведущими вузами и их программами. С «Университетом талантов» мы сотрудничаем очень плотно, потому что все дети, которые зарегистрированы в области дополнительного образовании РТ участвуют во всех мероприятиях университета. Все проекты, которые они реализуют отправляются и контролируются министерством образования Татарстана. Сегодня все ребята эмоциональные, активные – они изучают новое, танцуют и просто весело проводят время», – пояснила начальник отдела управления воспитания и дополнительного образования детей Минобрнауки РТ Айгуль Кашапова.

Мероприятие организовано для детей в возрасте от 14 до 17 лет. Оно подходит для тех, кто ещё не знает, в чём его талант, но очень хочет его распознать, а также для ребят, которые ищут единомышленников для реализации идей и проектов. Дети не только развлекаются, но и могут заработать баллы за активное участие на различных площадках, которые затем могут обменять на эксклюзивный мерч и ценные призы. Это придает фестивалю дух соревнования и дополнительно мотивирует детей принимать участие в мероприятиях.

Программа фестиваля включает в себя 5 тематических площадок, на которых каждый партнер мероприятия представил свои активности для вовлечения участников.

На площадке «Пробуй» участники принимают участие в увлекательных научных мастер-классах. Каждый желающий может попробовать себя в различных направлениях, начиная от физических экспериментов и заканчивая изучением работы искусственного интеллекта. Ребята активно экспериментируют, задавая вопросы и с интересом погружаясь в мир науки. Казанский энергоуниверситет представил для школьников увлекательное и полезное изобретение: виртуальный профориентатор, который подсказывает ребятам, какая профессия им подходит, основываясь на их внешнем виде. Для детей это отличная возможность понять, к каким направлениям они могут проявлять интерес в будущем.

Второй тематической площадкой стал креативный уголок «Твори», где мастера проводили интерактивные мастер-классы по производству медиаконтента, живописи и оригами. Участники с воодушевлением создавали свои первые произведения, осваивая технику работы с различными материалами.

«Мы приехали на фестиваль с нашим школьным классом. Нам очень нравится, как тут все классно организовано! Для нас это отличная возможность узнать многое о себе – нравится нам больше наука или же сфера искусства. Сегодня мы подтвердили свои мысли по поводу дальнейших планов на жизнь – техническая сфера привлекает нас больше всего. Мы так много нового узнали сегодня об этом и безумно вдохновились. Планируем обменять накопленные баллы на клевый мерч университета – больше всего хотим свитшот, кружку или картхолдер. У нас уже много баллов, и мы не думаем останавливаться!» – поделились эмоциями от фестиваля ученицы Столбищенской среднеобразовательной школы Рамина Кукташева и Диана Гатина.

Площадка «Двигайся» предложила детям зарядиться танцами и спортом. Ведущие шоу-мероприятий, диджеи и тренеры собрали вокруг себя настоящую толпу. Мастер-классы по танцам, настольный футбол и даже киберспорт привлекли внимание активных школьников.

Одна из самых важных задач фестиваля — помочь школьникам задуматься о будущем. На площадке «Планируй» проходят персональные консультации по выбору профессии и вуза. Специально подготовленные специалисты предлагают увлекательные тренинги и настольные игры, которые направлены на осознание своих целей. Ребята могут поучаствовать в интеллектуальной игре «Где логика?» и проявить себя в настольной игре «Мир профессий будущего».

Для тех, кто устал от активных мероприятий, площадка «Отдыхай» предлагает комфортное пространство для отдыха и развлечений. Дети могут поиграть в настольный хоккей, посмотреть фильмы или просто пообщаться с друзьями в непринужденной обстановке.

Исполнительный директор АНО «Университет талантов» Аделя Ахметова поделилась, что ребят на сегодняшнем фестивале больше всего привлекает «зона науки» и «зона искусства». Она добавила, что научные опыты, микроскопы и сложные вопросы, вызывают у ребят неподдельный интерес. Также многим участникам понравилось проявлять себя в плетении, рисовании и создании памятных сувениров.

«Цель фестиваля заключается в том, чтобы показать ребятам возможности для их развития в нашей республике, познакомить с актуальными направления в науке, создать просто классную атмосферу, где они могут найти своих единомышленников. Мы помогаем ребятам находить свои таланты и раскрывать их, добиваться новых побед углублять свои знания. Мы хотим, чтобы ребенок почувствовал интерес – тогда мы и сможем привлечь его новыми идеями и форматами. У нас здесь работает механизм «квеста», дети разгадывают его, получая за это ценные награды. Мы рады всех принять у нас!» – рассказала «Татар-информу» Ахметова.

Автономная некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов 2.0» – Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей по модели Образовательного центра «Сириуса». В рамках вовлечения школьников в научно-технологическое творчество Университетом Талантов реализуется комплекс мероприятий в течение учебного года. Ежегодно университетом проводится до 75 профильных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» с общим охватом до 3500 школьников.