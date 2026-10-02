Фестиваль Synesthesia Lab в Казани собрал более 600 заявок из 40 стран

Международный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab, который проходит в Казани в рамках программы к 95-летию композитора Софии Губайдулиной, за четыре года получил более 600 заявок от композиторов из примерно 40 стран. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала музыковед, художественный руководитель Центра современной музыки Софии Губайдулиной в Казани Лейла Монасыпова.

По ее словам, фестиваль вырос из творческой лаборатории для молодых композиторов и музыковедов, которая работает при Центре современной музыки с момента его основания в 2001 году.

«Работа творческой лаборатории для молодых композиторов и музыковедов ведется с самого основания нашего центра – с 2001 года, меняя различные форматы и подходы», – рассказала Монасыпова.

Одним из главных направлений работы центра стало продвижение новой экспериментальной музыки. Для этого в Казань приглашали композиторов, работающих в современных направлениях, а также организовывали фестивали с участием российских и зарубежных музыкантов.

В 2019 году в городе прошел масштабный фестиваль «Музтранзит Восток – Запад». В течение года в Казань приезжали музыкальные коллективы и композиторы из разных стран.

По словам Монасыповой, интерес к современной академической и экспериментальной музыке проявляют слушатели разных возрастов – от молодежи до представителей старшего поколения. Это, отметила она, особенно заметно по посещаемости концертов Центра современной музыки.

«Наша работа по продвижению самой разной современной музыки показала, что это привлекает огромный интерес со стороны зрителя. Причем зрители совершенно разного возраста», – сказала художественный руководитель центра.

В этом году Центру современной музыки Софии Губайдулиной исполнилось 25 лет. Юбилейный год объединил работу центра с программой международного фестиваля Synesthesia Lab, который проводится в Казани с 2022 года.

За четыре года организаторы получили более 600 заявок от композиторов примерно из 40 стран. Авторы представляли произведения, созданные специально для музыкальных коллективов из России и других государств.

«Такая локальная творческая лаборатория центра переросла в хороший международный проект, международный фестиваль Synesthesia Lab», – отметила Монасыпова.

В этом году программа фестиваля объединяет современные технологии и традиционные музыкальные инструменты. В частности, организаторы используют мультимедийные технологии и электроакустику, которые сочетаются со звучанием старинных инструментов.

29 сентября в Большом концертном зале республики оркестр Центра современной музыки представил программу с произведениями Софии Губайдулиной, Баха в оркестровке Антона Веберна, Дьердя Лигети и Романа Пархоменко – художественного руководителя Synesthesia Lab.

Отдельным событием станет исполнение в Татарстане произведения Арнольда Шенберга «Лунный Пьеро» в новом прочтении. Концерт пройдет сегодня в Казанском художественном училище.

Монасыпова отметила, что интерес к мероприятиям оказался настолько высоким, что регистрация на концерты закрылась за несколько дней до их проведения.

Все мероприятия фестиваля проходят бесплатно. Попасть на концерты можно по предварительной регистрации.