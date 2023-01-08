Фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» в Зеленодольске собрал участников со всей России

В Зеленодольске в 24-й раз провели ежегодный рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». В центре культуры имени Горького в честь этого события представили масштабную концертную программу. В этом году в фестивале принимают участие более 700 участников из Зеленодольска, Казани, Москвы и других республик и регионов.

Как рассказали «Татар-информу» в местной администрации, с каждым годом фестиваль расширяет границы, в нем принимает участие все большее количество участников. На следующий, юбилейный год планируется еще более расширенная программа.

В этом году мероприятие прошло при участии ректора Казанской православной духовной семинарии протоиерея Владимира Самойленко, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, депутата Государственной Думы РФ Ильдара Гильмутдинова, руководителя Русского национально-культурного объединения РТ Ирины Александровской и имам-хатыба Зеленодольского района Габдельхамита хазрата Зинатуллина.

«Зеленодольск — город творческих и талантливых людей. Помимо этого, наш город можно считать центром православия, здесь находятся православные святыни — это Раифский Богородский монастырь и остров-град с его уникальными соборами, входящими в Список [объектов Всемирного наследия] ЮНЕСКО. Я хочу поздравить всех с праздником, пожелать вам крепкого здоровья и новых творческих успехов!» — сказал Михаил Афанасьев.

Перед концертом все желающие смогли научиться искусству каллиграфии и приобрести игрушки ручной работы в рамках благотворительности.

Фестиваль проводится с 1999 года в содружестве с Зеленодольским благочинием под патронажем Татарстанской митрополии.