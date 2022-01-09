Фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» в Зеленодольске собрал 7 тыс. гостей со всей России

Сегодня в Зеленодольске состоялся XXIII рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Масштабное мероприятие посетили более 7 тысяч гостей из десяти регионов страны. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Фестиваль проводится с 1999 года. За годы он достиг всероссийского уровня. И в этом году празднование стартовало на стадионе «Авангард», где организаторы подготовили тематические локации. Для всех желающих работали игровые и анимационные площадки, на сцене развернулась концертная программа.

Праздник состоялся при участии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, имам-мухтасиба Зеленодольска Габдельхамита хазрата, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, первого замминистра культуры РТ Юлии Адгамовой, заведующий отделом образовательных программ и проектов Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ Алексея Рыбалко, заслуженного тренера РФ Ольги Павловой.

«В Зеленодольске проходят главные рождественские торжества нашей республики и очень радостно и благодатно находиться здесь, на этой земле, видеть радостные лица. Желаю всем доброго здоровья, Божьей помощи в трудах, всего самого доброго, радостного, счастливого. С Рождеством Христовым!» — приветствовал зеленодольцев Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Традиционно на Рождество мы собираемся на фестиваль „Свет Вифлеемской звезды“, который с каждым годом расширяет свои границы. Более 500 участников прибыло в этом году и мы рады, что фестиваль становится все более узнаваемым. С праздником, друзья!» — сказал Михаил Афанасьев.

В завершении программы небо над городом озарил праздничный салют.

Позже в ЦКИНТ им. Горького открылся гала-концерт фестиваля, где выступили лучшие коллективы, в том числе театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, театра света «Аваланж», арт-лаборатории «Элемент» и другие.