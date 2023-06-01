Фестиваль старинных игр и научное шоу: как проходит День защиты детей в Казанском Кремле

В честь празднования Дня защиты детей на территории Казанского Кремля открылся фестиваль традиционных игр Татарстана «Уен Фест». Интерактивные тематические площадки с конкурсами, мастер-классами, веселыми научными экспериментами и викторинами – это лишь малое, чем удивляли юных казанцев.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

На входе у Спасской башни виновников торжества встречали и поздравляли сказочные герои. На территории музея-заповедника организовали научное шоу от лаборатории занимательной науки «Естественно, наука». Также любой желающий мог принять участие в мастер-классе по раскрашиванию фигурок или созданию собственного мультфильма.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани предлагали каждому проверить свои знания правил дорожного движения и навыки вождения велосипеда. Также юные казанцы могут посетить выставку автомобилей и мотоциклов ГИБДД в Школе дорожной безопасности.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Сегодня, думаю, сказочный день для всех детей Казани, ведь сегодня на этом празднестве для них предусмотрены игры, мастер-классы, концерты и фестивали. Думаю, сегодня Казанский Кремль как никогда заполнен детьми и их заразительным смехом. Очень приятно, что организаторы, помимо интересных и интерактивных мероприятий, предусмотрели и события, которые с пользой влияют на умы подрастающего поколения», – рассказал гость празднества Булат Бахауэтдинов.

Специально для горожан во дворе Присутственных мест в 18.00 состоится концерт юниор-оркестра Казанской консерватории. В программе прозвучат сочинения Моцарта, Вебера, Глинки и Сайдашева. Здесь же стартует этно-фестиваль «Время детства», участники которого показали и рассказали о том, как жили дети несколько веков назад. После представления гости фестиваля написали себе письмо в будущее, загадали сокровенное желание и положили в волшебный сундук.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Особой изюминкой празднества стал фестиваль традиционных игр народов Татарстана «Уен-фест», который прошел в Пушечном дворе Казанского Кремля. Здесь можно было увидеть выступления детских творческих коллективов из разных городов и районов Татарстана или под руководством опытных мастеров создать красивые сувениры.

«Наш творческий коллектив “Эпипе” приехал прямиком из Балтасинского района республики. В ансамбле занимаются две моих дочери Лилия и Сомбель, которые на протяжении уже шести лет выступают как на республиканских конкурсах, так и на федеральных. Им очень нравится заниматься творчеством, они могут бросить все и уйти тренироваться. Сегодня я испытываю гордость за то, что они показывают красоту фольклорного наследия Татарстана», – поделилась мама Альфия Аюпова.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, юные гости фестиваля смогли расписать глиняные горшки, разрисовать футболку, создать собственный брелок с национальным татарским орнаментом или сделать куколку в традиционной национальной одежде народов республики. Также каждый желающий смог сыграть в старинные игры и забавы, в том числе в «Городки», пробежать расстояние, держа в вытянутой руке ложку с картофелиной или угадать название национальных блюд.