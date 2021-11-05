Фестиваль Stage Platforma соберет около 20 ведущих танцовщиков и хореографов страны

С 5 по 7 ноября в Казани пройдет IV Фестиваль современного танца Stage Platforma. Художественным руководителем фестиваля является премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля Олег Ивенко.

В программу фестиваля войдут концерты классической и современной хореографии с участием танцовщиков из России и Германии, а также мастер-классы и лекции.

«Концертная история фестиваля разделилась на два блока. Программа „Ивенко и друзья“ 6 ноября будет состоять из номеров классических балетов. Программа Гала-концерта 7 ноября — это современный блок», — рассказал Ивенко.

К первому концертному дню танцовщики Театра оперы и балета имени Джалиля готовят номера из различных балетов, партии которых они не исполняют в репертуарной программе театра. Среди них — па-де-де из балетов «Дон Кихот», «Талисман», «Пламя Парижа», «Спартак». Также в программу войдут и отдельные номера.

Программу представят солисты труппы татарстанского музыкального театра: Аманда Гомес, Вагнер Карвальо, Алессандро Каггеджи, Александра Елагина, Таис Диоженес, Антон Полодюк, Ильнур Гайфуллин и другие.

На завершающем фестиваль гала-концерте ведущие танцовщики России и Германии представят новые веяния из мира современной хореографии.

«Программа концерта выстроена так, что первое отделение начнется с неоклассических номеров. Они как бы подготовят наших зрителей к настоящей бомбе, которая разорвется во втором отделении. Здесь звезды вечера покажут номера в стиле контемпорари и модерна, а само отделение станет настоящей битвой хореографов, так как свои работы представят лучшие из лучших», — пояснил Ивенко.

В этот вечер на сцену Театра оперы и балета выйдут солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко, Александр Сергеев, Илья Живой, Владимир Варнава, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, хореограф Александр Могилев (Москва), Марсель и Мария Нуриевы (Казань) и другие.

А сегодня участники фестиваля — танцовщики и хореографы Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев — дадут серию мастер-классов для любителей и профессионалов танца разного уровня подготовки.

Напомним, что Фестиваль Stage Platforma проводится в Казани с 2018 года. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля.