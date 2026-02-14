Фестиваль «Спортивная зима на Волжской тропе» прошел в Казани в парке Урицкого

Спортивный фестиваль для всей семьи «Спортивная зима на Волжской тропе» развернулся сегодня в казанском парке имени Урицкого. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Курше», организованного Институтом развития городов Татарстана, при поддержке программы «Зима в Татарстане».

В 11:00 у главной сцены все началось с общей разминки под руководством профессиональных тренеров. Участники делали упражнения на силу, баланс и выносливость, а дальше можно было расходиться по станциям.

На одной из них команда любителей бега устроила настоящие соревнования с эстафетами и беговыми заданиями. Самые быстрые уходили с подарочными сертификатами.

«Мы проводим четыре мероприятия для жителей Казани, связанных со спортом. Мы хотим показать, что зима – это не повод сидеть дома. Да, в походы зимой часто не сходишь, но можно оставаться активными: пройтись пешком до работы, сделать утром разминку. Сегодня здесь собрались жители одного района, по сути, единомышленники, чтобы классно провести выходной», – отметила организатор Екатерина Егорова.

Она добавила, что задача – подготовить людей к теплу: когда снег растает, Волжская тропа откроется полностью, и нужно быть готовыми покорять татарстанские красоты.

Рядом гремела музыка – работала танцевальная станция с зумбой и аэробикой. Эта локация стала одной из самых популярных среди взрослых.

Для тех, кому разминки показалось мало, работала силовая станция – с упражнениями на все группы мышц, которые пригодятся в обычной жизни.

Анастасия Казакова из команды Волжской тропы провела небольшую экскурсию по площадкам и рассказала о целях мероприятия.

«Очень важно проводить такие публичные, открытые мероприятия и привлекать людей, потому что не каждый может позволить себе в любой день заняться спортом или просто ленится. Главная наша цель – просвещение и здоровый образ жизни. Мы хотим, чтобы Татарстан стал еще здоровее», – рассказала Анастасия.

В детской зоне для малышей от 2 до 8 лет придумали настоящий игровой квест с «Паспортом путешественника». Дети бегали по станциям, выполняли задания на ловкость и смекалку, а в конце получали призы. Родители наблюдали и, кажется, радовались не меньше.

Ведущий Ренат Аслямов выразил уверенность в пользе таких выходных.

«Здесь люди понимают: зимой можно проводить время активно. Есть зоны для детей, для бега, функциональная разминка, зумба. И это не просто фестиваль – отсюда начинается Волжская тропа, 350 километров маршрута. А именно – круглогодичного маршрута. Так что это точка отправления для большого активного отдыха», – объяснил он.

Организаторы также активно рассказывали участникам про проект «Волжская тропа», про то, как готовиться к походам, когда растает снег, и напоминали, что впереди еще два события – дворовый праздник 21 февраля и детский поход-квест 26 февраля.

«Спортивная зима» – только второе мероприятие из четырех. Так, первое прошло в декабре в Камско-Устьинском районе, а следующее состоится уже 21 февраля – это будет дворовый праздник.

26 февраля детей 8-12 лет ждет поход-квест «По маршруту Лисы» по казанскому участку Волжской тропы.

Вход на все события свободный.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»