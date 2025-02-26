Фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» в этом году посвятят защитникам Отечества

Фото: © «Татар-информ»

Творческая молодежь Татарстана представит свыше 2,5 тыс. эстрадных номеров в рамках юбилейного, XXV Республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». В этом году он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Этот проект не только является ярким проявлением культурной жизни республики, но и служит примером патриотического воспитания и сохранения духовно-нравственных ценностей», – отметил глава профильного ведомства.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году запланированы десять зональных этапов. Проходят они в том числе в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах, а также творческие смены – в Крыму. С начала года жюри, в состав которого входят известные деятели искусств Татарстана и России, проводит мастер-классы в муниципалитетах.

Гала-концерт фестиваля с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится 30 марта.

«Фестивальное движение является визитной карточкой молодежи нашей республики, демонстрирует всей России культурный потенциал и творческие достижения юных татарстанцев. Уверен, что участники фестиваля будут и в дальнейшем радовать зрителей высочайшим своим мастерством и талантом», – заключил Ринат Садыков.