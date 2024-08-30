Фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест 2024» принимает гостей республики

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

В Казанском Кремле во второй раз стартовал фестиваль современной татарской культуры “ДәртФест 2024”. Он продолжает уже полюбившиеся горожанам традиции фестиваля TatCultFest.

«На фестивале в этом году впервые была создана “Гаилә мәйданы” - “Семейная площадка”. Мы нашли интересных мастеров, ремесленников, пригласили дизайнеров, которые впервые участвуют в этом событии. Работают интерактивные мастерские по музыкальным инструментам, танцам, пению. В этом году состоится более масштабный и интересный показ мод. Национальные дизайнеры на этот раз не приглашали моделей, а организовали кастинг и отобрали желающих. Они смогут почувствовать себя моделями», — сказала корреспонденту «Татар-информа» одна из организаторов фестиваля, стилист Гузелия Гильмутдинова.

Музыкант, мультиинструменталист Расим Фасихов ведет мастерскую национальных музыкальных инструментов, песни и танца.

«Когда говорят о татарских инструментах, многие представляют себе двухрядную гармонь, тальянку. Но я привез сюда еще и такие инструменты, как баян, “кырлы бәләк” (“граненый валек”) , татарский курай. Я расскажу о них, покажу, как на них играют, как эти инструменты звучат. Также участники мастер-класса узнают некоторые движения из татарских народных танцев. Я буду делиться опытом, полученным мной за годы работы в Государственном фольклорном ансамбле Татарстана», — рассказал Расим Фасихов.

Дизайнер Наталья Ямшикова участвует в ярмарке с сумками собственного изготовления. В своих работах она применяет татарский национальный орнамент.

«Занимаюсь около шести лет. В первое время это были сумки с простым рисунком, например, вышитые цветы. Со временем задумалась, почему бы мне не использовать татарский орнамент. Я сама шью свои сумки, и узоры к ним придумываю тоже сама. Заказов много, спрос есть. На пошив одного экземпляра уходит около двух недель», — рассказала мастерица.

В День Республики гостей фестиваля на двух сценах будут развлекать живая татарская музыка, показы мод, детские и семейные площадки, дизайн-маркет татарстанских брендов, а также лекторий «Акыл фабрикасы».

Фестиваль начался для гостей в 12.00 с дизайн-маркета, где продается продукция татарстанских дизайнеров и ремесленников. Также днем для семей и маленьких гостей работают интерактивная детская зона и семейная площадка.

Во дворе Присутственных мест расположена большая сцена. Здесь выступят Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова и солисты Азат Баязитов, Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова, инди-фолк группа Juna и Azat Gilmetdin.

В программе Большой сцены — трибьют творчеству Зули Камаловой в исполнении локальных инди-музыкантов.

На Малой сцене, расположенной в Пушечном дворе, выступят молодые татарские артисты: Алма, lunami, garipov, Al Su, Айрат Хайруллин, АлияНур, Elina, kaynar. Хедлайнер сцены — Tatarka. С Казанью популярную певицу связывает давнее творческое сотрудничество.

Продолжая традиции прошлого года, в Пушечном дворе также пройдет показ мод с участием татарстанских дизайнеров, работающих с национальным компонентом. Специальными музыкальными гостями модного показа станут битмейкер Malsi Music, Эльвира Мифтахова, Ильгиз Шайхразиев и K-Ru.

В этом году программа фестиваля стала шире и впервые включает в себя серию лекций «Акыл фабрикасы». Лекторий проводится совместно с командой Всемирного форума татарской молодежи.

Зиля Мубаракшина