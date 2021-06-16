Фестиваль современной музыки Concordia продолжается в Казани

16 и 19 июня на сцене ГБКЗ имени Сайдашева пройдут концерты X Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia, основанного художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народным артистом России и Татарстана Александром Сладковским.

В рамках двух концертов ГСО РТ представит казанской публике премьерные произведения современных композиторов ХХ и ХХI веков: Алексея Ретинского, Александра Чайковского, Софии Губайдулиной, Андрея Головина, Тиграна Мансуряна и Эдисона Денисова.

За десять лет существования фестиваль Concordia стал одним из самых запоминающихся культурных событий сезона. Сегодня ставшие традиционными концерты фестиваля авангардной, совсем новой и современной музыки, собирают на одной сцене мэтров, за чьим талантом наблюдает весь мир. Солисты концертов – Александр Рудин и Сергей Крылов, дирижеры – Александр Рудин и Валентин Урюпин.

Популяризация современной музыки и знакомство публики с произведениями композиторов различных стилей и жанров сегодня является основным направлением развития Государственного симфонического оркестра РТ. В каждом сезоне на концертах фестиваля Александр Сладковский знакомит слушателей с лучшими образцами полотен XX и XXI веков, приглашая выдающихся интерпретаторов современной музыки выступить с ГСО РТ на одной сцене.