Фестиваль современного танца Stage Platforma открылся классическими па-де-де

Владимир Васильев

В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля проходит IV Фестиваль современного танца Stage Platforma под руководством премьера театра Олега Ивенко. Концертная программа танцевального проекта открылась хореографическим вечером «Ивенко и друзья».

К первому концертному дню танцовщики Театра оперы и балета имени Джалиля подготовили па-де-де из различных балетов, партии которых они не исполняют в репертуарной программе театра, а также номера из спектаклей, которые не идут в стенах театра вовсе.

Фото: © Владимир Васильев

К примеру, Александра Елагина и Антон Полодюк исполнили адажио из балета «Шурале» Фарида Яруллина и из балета «Спартак» Хачатуряна, а Таис Диоженес и Вагнер Карвальо — па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни и Рикардо Дриго.

В который раз высокий профессионализм продемонстрировали Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи в па-де-де из балета «Пламя Парижа», а также Аманда Гомес и Олег Ивенко в па-де-де из балета «Талисман» Дриго.

«По сути, “Ивенко и друзья” — это возможность увидеть своих любимых танцовщиков в непривычных амплуа. А для самих артистов — попробовать себя в чем-то новом. В процесс подготовки были завлечены все, так как танец — это в первую очередь жизнь, это движение, обмен энергией. В фестивале задействован наш педагогический состав театра, который помогал во время репетиций каждого номера, за что я безмерно благодарен», — признался Олег Ивенко.

Фото: © Владимир Васильев

Но даже в классическом блоке фестиваля не обошлось без современных исканий и представления других танцевальных направлений.

Жгучим фламенко обожгла сердца зрителей лауреат международных фестивалей Анна Федорова. И если в первом отделении на страстном языке танца она вела диалог с перкуссионистом Андреем Казанцевым, то во втором — вовлекла во фламенко артистов балета театра, которые примерили на себя роль байлаоров.

Фото: © Владимир Васильев

Современные хореографические искания в этот вечер представили Мария и Марсель Нуриевы в полуимпровизационном номере Lu passariello, где через пластику выразили свои ощущения, связанные с музыкой, событиями прошлого и настоящего.

Классику на современный лад показали Мана Кувабара и Алессандро Каггеджи в хореографии последнего в «Тарантелле» на музыку Джоаккино Россини.

«К сожалению, пока в Казани не так много проектов, которые продвигают современную хореографию. Дело в том, что у нас нет школы и хорошей труппы, которая бы непосредственно занималась современной пластикой. Но я уверен, наша публика уже давно готова воспринимать современные танцевальные искания. Зрители Stage Platforma — прямое тому доказательство. Надеюсь, этот фестиваль станет первым шагом на пути создания современного хореографического театра в нашем городе», — рассказал Алессандро Каггеджи.

Фото: © Владимир Васильев

На сцене Татарского театра оперы и балета в этот вечер состоялся дебют молодого хореографа Айгули Бузаевой — победительницы первого регионального конкурса хореографов, состоявшегося в рамках фестиваля. Она одержала победу благодаря номеру «Жизнь в розовом цвете» на музыку Жака Бреля.

«Я ставила номер по биографии всемирно известной французской певицы и киноактрисы Эдит Пиаф. Он был поставлен еще полгода назад, и я очень рада, что работа была так высоко оценена членами жюри. Помимо того, что мне удалось выступить и представить свой номер в стенах Татарского театра оперы и балета, а это очень почетно, у меня завязалось много знакомств», — прокомментировала свое достижение Айгуля Бузаева.

Фото: © Владимир Васильев

Конкурсную комиссию составили Михаил Тимаев, Марсель Нуриев и Алессандро Каггеджи. По словам руководителя фестиваля, они оценивали прежде всего оригинальность задумки, ее воплощение и саму хореографию.

Участникам конкурсного проекта были доступны все мастер-классы, которые прошли в рамках фестиваля. Им удалось получить консультации от ведущих танцовщиков и хореографов России, таких как Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи и Марсель Нуриев.

На завершающем фестиваль гала-концерте 7 ноября казанцам будет представлена палитра работ современных хореографов. Зрители познакомятся с хореографией Мауро де Кандия, Алексея Ратманского, Бена ван Кавенберга, Роберта Бондары, Уэйна МакГрегора, Мауро Бигонцетти, Владимира Варнавы, Александра Могилева, Ильи Живого, Алессандро Каггеджи и других. В этот вечер зрители увидят 12 татарстанских премьер.

Участниками гала-концерта Фестиваля Stage Platforma станут танцовщики ведущих театров России: солистка Большого театра Анна Тихомирова, солисты Мариинского театра Илья Живой, Анастасия Матвиенко и Александр Сергеев, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, Елизавета Чернова (Театр Евгения Панфилова, Пермь), Александр Таранов (Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского), Александр Могилев (Москва), Владимир Варнава (Санкт-Петербург) и другие. В роли ведущего вечера выступит шоумен и журналист Вадим Верник из Москвы.