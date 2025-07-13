Фестиваль «Слободское кольцо» в Новошешминском районе собрал гостей со всего Татарстана

С 10 по 12 июля в Новошешминском районе прошел VII фестиваль «Слободское кольцо», став ярким событием культурного лета в Татарстане. Территория района на три дня превратилась в площадку для погружения в историю и традиции, объединив участников из разных уголков республики и других регионов.

Главная идея фестиваля – знакомство с историко-культурным наследием района. Гости побывали в старинных слободах, приняли участие в обрядах, узнали о местных обычаях и ремеслах.

Кульминацией праздника стал гала-концерт в Слободе Петропавловской. В концертной программе выступили Анна Сизова из Москвы, казанские коллективы «Во благо» и «Городские пижоны», а также творческие коллективы района.

На площадках фестиваля работали тематические фотозоны, зоны гастрономии, выставка-продажа изделий ручной работы, а также конкурс ремесленников.

Памятные подарки и благодарственные письма вручили жителям района, внесшим вклад в развитие территории.

Церемонию провели руководитель исполкома Егор Тарнавский и автор фестиваля, председатель правления Благотворительного фонда «Родич» Любовь Уманская.

«Искренне отрадно видеть, как бережно и с такой любовью в нашем районе чтят и сохраняют традиции. Пусть "Слободское кольцо" и дальше объединяет нас, сохраняя наше бесценное наследие», – отметил в своем выступлении Тарнавский.

Проект «Лето в Татарстане» охватывает все районы республики и включает мероприятия самого разного формата – от дворовых праздников и спортивных турниров до масштабных фестивалей. Его миссия – развитие внутреннего туризма, поддержка общественных пространств и создание новых точек притяжения.